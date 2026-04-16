El lapidario cantito de los hinchas de Fluminense, shockeados por el triunfazo de Independiente Rivadavia: "¡Equipo sin vergüenza!"
Tras sufrir una durísima derrota frente a la Lepra mendocina, los hinchas del Fluminense despidieron a su equipo con un lapidario cántico.
Fluminense arrancó el 2026 de la mejor manera posible. Invicto en los 11 partidos del Carioca y llegó a la final goleando a todos sus rivales. Sin embargo, tras perder con Flamengo por 1-0, los dirigidos por Luis Zubeldía no pudieron recomponerse del duro golpe y ahora recibieron otro a manos de Independiente Rivadavia de Mendoza.
El equipo comandado por Alfredo Berti logró un maracanazo histórico al vencer por 2-1 al Flu por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. A pesar de que el conjunto carioca se puso en ventaja con el tanto de Arana, el cuadro mendocino dio vuelta un partido histórico y con los goles de Sartori y Arce se llevaron tres puntos históricos del Maracaná.
Además, con este triunfo, Independiente Rivadavia lidera el Grupo C con 6 puntos producto de su gran victoria en el debut frente a Bolivar y de este histórico triunfo en Río de Janeiro. Por su parte, el Flu sigue sin reaccionar y tras empatar 1-1 ante Deportivo La Guaira, ahora recibió un nuevo cachetazo.
El lapidario cantito de los hinchas de Fluminense, shockeados por el triunfazo de Independiente Rivadavia
Está derrotado hizo endurecer a todos los hinchas presentes en el estadio, quienes tras concluir el partido se mostraron muy molestos con los jugadores y les comenzaron a cantar un cántico lapidario: “Vergüenza, vergüenza, vergüenza, equipo sin vergüenza”, fue lo que entonaron los fanáticos del Fluminense.
¿Qué se les viene a ambos en la Libertadores?
Ahora, en la tercera fecha de la Copa Libertadores, Independiente Rivadavia recibirá el jueves 30 de abril a Deportivo La Guaira de Venezuela mientras que el conjunto brasileño tendrá una parada brava cuando visite la difícil altura de La Paz para medirse a Bolivar.