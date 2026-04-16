El lapidario cantito de los hinchas de Fluminense, shockeados por el triunfazo de Independiente Rivadavia: "¡Equipo sin vergüenza!"

Tras sufrir una durísima derrota frente a la Lepra mendocina, los hinchas del Fluminense despidieron a su equipo con un lapidario cántico.

Tras el histórico triunfo de la Lepra, los hinchas de Fluminense despidieron a su equipo con un lapidario cántico.

Fluminense arrancó el 2026 de la mejor manera posible. Invicto en los 11 partidos del Carioca y llegó a la final goleando a todos sus rivales. Sin embargo, tras perder con Flamengo por 1-0, los dirigidos por Luis Zubeldía no pudieron recomponerse del duro golpe y ahora recibieron otro a manos de Independiente Rivadavia de Mendoza.

El equipo comandado por Alfredo Berti logró un maracanazo histórico al vencer por 2-1 al Flu por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. A pesar de que el conjunto carioca se puso en ventaja con el tanto de Arana, el cuadro mendocino dio vuelta un partido histórico y con los goles de Sartori y Arce se llevaron tres puntos históricos del Maracaná.

Además, con este triunfo, Independiente Rivadavia lidera el Grupo C con 6 puntos producto de su gran victoria en el debut frente a Bolivar y de este histórico triunfo en Río de Janeiro. Por su parte, el Flu sigue sin reaccionar y tras empatar 1-1 ante Deportivo La Guaira, ahora recibió un nuevo cachetazo.

El lapidario cantito de los hinchas de Fluminense, shockeados por el triunfazo de Independiente Rivadavia El lapidario cántico de los hinchas de Fluminense tras la derrota ante Independiente Rivadavia X @futebol_info

Está derrotado hizo endurecer a todos los hinchas presentes en el estadio, quienes tras concluir el partido se mostraron muy molestos con los jugadores y les comenzaron a cantar un cántico lapidario: “Vergüenza, vergüenza, vergüenza, equipo sin vergüenza”, fue lo que entonaron los fanáticos del Fluminense.