Independiente Rivadavia y el triunfo más importante en la historia del fútbol mendocino

Independiente Rivadavia hizo historia al vencer a Fluminense en el Maracaná, con lo que quedará en la memoria.

La Lepra escribe una página dorada en Brasil Independiente Rivadavia logró en Brasil el triunfo más importante en la historia del fútbol mendocino. El equipo de Alfredo Jesús Berti volvió a escribir una página dorada al vencer a Fluminense en el Maracaná, un escenario reservado para hazañas.

No fue una victoria más. La Lepra se metió en un grupo selecto de equipos argentinos que lograron imponerse en ese mítico estadio: Independiente, Argentinos Juniors, Boca Juniors, River Plate, Central Córdoba, Lanús… y ahora Independiente Rivadavia.

El equipo mendocino no solo ganó: compitió, se sobrepuso a un inicio adverso y mostró carácter para dar vuelta el partido en un contexto de máxima exigencia. Es un resultado que trasciende lo deportivo y que posiciona al club y a la provincia en la escena continental.

Una noche que ya es historia. Una victoria que quedará para siempre. Porque no todos ganan en el Maracaná… y ahora la Lepra puede decir que lo hizo.