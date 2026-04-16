¡Manso triunfo! Los desopilantes memes del Maracanazo de Independiente Rivadavia ante Fluminense

Independiente Rivadavia logró una histórica victoria contra Fluminense en el Maracaná y las redes sociales se llenaron de memes.

Los hinchas de Independiente Rivadavia inundaron las redes sociales con humor y mucha algarabía tras el Maracanazo histórico del equipo de Alfredo Berti.

ultimssEl triunfazo de Independiente Rivadavia ante Fluminense en el mítico Estadio Maracaná de Río de Janeiro no solo hizo historia en la cancha: también desató una catarata de memes en redes sociales. De Río a Mendoza, el festejo también se jugó en las redes con ingenio y mucho folclore.

Como no podía ser de otra manera, los hinchas de la Lepra aprovecharon la ocasión para acordarse de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, su clásico rival, en la previa del duelo que jugarán el 26 de abril en el Gargantini. Las cargadas no tardaron en aparecer y calentaron el clima del clásico mendocino.

Otro de los apuntados fue Claudio Tapia, con la clásica referencia al meme de “Disfrutala” y un copy ocurrente ("Chiqui Tapia Masterclass") que volvió a circular con fuerza tras el batacazo en Brasil.

También hubo lugar para la exageración futbolera: varios usuarios compararon a este equipo con la selección de Brasil campeona del mundo en 2002, con figuras como Ronaldinho y Ronaldo Nazário, en tono irónico pero celebrando el nivel mostrado.