Qué dijo Zubeldía, DT de Fluminense, sobre el Maracanazo de Independiente Rivadavia: "Ellos son buenos en eso"

Luis Zubeldía analizó la sorpresiva e histórica victoria de la Lepra mendocina en el mítico Maracaná ante sus dirigidos.

Independiente Rivadavia vive un presente soñado. Luego de clasificarse a los octavos de final del Torneo Apertura con tres fechas de antelación, el equipo comandado por Alfredo Berti logró un triunfo histórico en el mítico Maracaná al vencer por 2-1 al Fluminense de Luis Zubeldía por la segunda fecha de la Copa Libertadores.

A pesar de que comenzaron perdiendo por el gol de Arana a los 10 minutos del PT, la Lepra reaccionó a tiempo y con tantos de Sartori y Arce dio vuelta el partido, se llevó tres puntos de oro y ahora lidera el Grupo C con 6 unidades (en el debut le ganaron 1-0 a Bolivar).

Luis Zubeldía analizó la derrota de Fluminense ante Independiente Rivadavia Tras concluir el partido, Luis Zubeldía habló en conferencia de prensa y se lamentó por la derrota de sus dirigidos, aunque también felicitó al equipo de Berti por el histórico triunfo en tierras brasileñas: “No voy a entrar en la lógica de buscar a quién culpar, porque no creo que sea el momento. Sabemos que podemos jugar mejor, tenemos la capacidad para hacerlo. Para mí, estas dos jugadas (de los goles de Independiente Rivadavia) terminaron desorganizando al equipo. Le quitaron la confianza, hicieron que el equipo pierda el control y empiece a jugar de una manera más rápida y ansiosa”, comenzó.

“Hasta el primer gol del rival, el equipo jugó con seguridad y serenidad. Cometimos errores puntuales, pero en general tuvimos el control durante buena parte de los primeros 30 o 35 minutos. Después, entramos en un periodo de 10 o 15 minutos de desesperación, y eso terminó jugando en nuestra contra”, agregó.

Por otro lado, el DT argentino no pudo ocultar su bronca por no quedarse con los tres puntos: “No hace mucho, hace una semana o diez días, decían que éramos uno de los equipos que mejor jugaban. Ahora parece que todo está mal. Por supuesto, en cuanto a resultados, es un mal momento, uno muy malo, pero también necesitamos recuperar ese recuerdo y esa confianza. Tenemos que reaccionar rápido. Ya tenemos otro partido el domingo, luego el jueves, y así sucesivamente. El camino a seguir es trabajar y volver a hacer lo que hacíamos bien. Así es el fútbol”, lanzó.