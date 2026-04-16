Copa Libertadores|
Alfredo Berti: "El equipo jugó con la pasión del hincha de Independiente Rivadavia"
Berti valoró la entrega del equipo tras el histórico 2-1 en Brasil, destacó el proceso y pidió enfocarse ya en lo que viene.
Tras el histórico triunfo 2 a 1 en Brasil, el entrenador de Independiente Rivadavia, Alfredo Berti, destacó la entrega y el compromiso de sus jugadores, y valoró el camino recorrido por el grupo.
“Después del empate mantuvimos la calma. Este equipo tiene una gran entrega y compromiso”, expresó el DT, quien reveló el mensaje previo al partido: “Les pedí que jugaran con la pasión del hincha, y lo interpretaron a la perfección. Jugaron con ese amor que siente la gente, como lo hacen siempre. Por eso han conseguido cosas importantes”.
Alfredo Berti valoró el proceso en Independiente Rivadavia
Berti también hizo hincapié en el proceso que viene atravesando el plantel: “Llevo dos años en el club. Cuando llegamos estábamos en zona de descenso y fuimos construyendo un equipo. Hay mucho trabajo detrás de todo esto”.
Sobre el rival, el entrenador no dudó en remarcar la jerarquía: “Sabíamos que íbamos a enfrentar a un equipo con mucha historia como Fluminense. Era un partido duro y lo trabajamos para eso”.
Además, tuvo palabras de agradecimiento para los hinchas: “La gente hizo un esfuerzo enorme para venir hasta Brasil. Estamos muy agradecidos por el acompañamiento”.
Pensando en lo que viene, Berti bajó un mensaje claro: “Hoy hay que disfrutar, descansar, pero desde mañana dar vuelta la página. Tenemos que enfocarnos en el torneo local y seguir defendiendo la punta”.
Consultado por el clásico ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza, el DT mantuvo su línea: “Vamos partido a partido. Ahora hay que pensar en lo que viene, todavía falta para ese encuentro”.