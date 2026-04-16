Alfredo Berti: "El equipo jugó con la pasión del hincha de Independiente Rivadavia"

Tras el histórico triunfo 2 a 1 en Brasil, el entrenador de Independiente Rivadavia , Alfredo Berti, destacó la entrega y el compromiso de sus jugadores, y valoró el camino recorrido por el grupo.

“Después del empate mantuvimos la calma. Este equipo tiene una gran entrega y compromiso”, expresó el DT, quien reveló el mensaje previo al partido: “Les pedí que jugaran con la pasión del hincha, y lo interpretaron a la perfección. Jugaron con ese amor que siente la gente, como lo hacen siempre. Por eso han conseguido cosas importantes”.

Berti también hizo hincapié en el proceso que viene atravesando el plantel: “Llevo dos años en el club. Cuando llegamos estábamos en zona de descenso y fuimos construyendo un equipo. Hay mucho trabajo detrás de todo esto”.

Sobre el rival, el entrenador no dudó en remarcar la jerarquía: “Sabíamos que íbamos a enfrentar a un equipo con mucha historia como Fluminense. Era un partido duro y lo trabajamos para eso”.

Además, tuvo palabras de agradecimiento para los hinchas: “La gente hizo un esfuerzo enorme para venir hasta Brasil. Estamos muy agradecidos por el acompañamiento”.

Pensando en lo que viene, Berti bajó un mensaje claro: “Hoy hay que disfrutar, descansar, pero desde mañana dar vuelta la página. Tenemos que enfocarnos en el torneo local y seguir defendiendo la punta”.

Consultado por el clásico ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza, el DT mantuvo su línea: “Vamos partido a partido. Ahora hay que pensar en lo que viene, todavía falta para ese encuentro”.