Alfredo Berti, Independiente Rivadavia y Mendoza: un mural que selló una historia de unión y emoción

Alfredo Berti fue homenajeado con un mural en Mendoza y destacó la unión entre hinchas y jugadores de Independiente Rivadavia.

La ciudad de Mendoza fue escenario de un emotivo homenaje para Alfredo Berti. En las últimas horas quedó inaugurado un mural en su honor, una obra que refleja el reconocimiento y el cariño de los hinchas hacia el entrenador, protagonista de una etapa que quedó marcada en la memoria colectiva.

El propio Berti estuvo presente en el lugar y no pudo ocultar su emoción al ver plasmada su imagen en una pared que ya forma parte del paisaje urbano mendocino.

La emoción de Alfredo Berti “La verdad que cada muestra de cariño como esta emociona y nos hace muy bien”, expresó conmovido, agradeciendo el gesto que nació desde el corazón de los simpatizantes.

Pero el técnico fue más allá y destacó el compromiso que atraviesa al club en este momento: “Quiero que sepan que así como ustedes están comprometidos, estos chicos también lo están. Por eso queremos seguir jugando cada partido como aquella final con Argentinos Juniors”.

alfredo berti lepra (1) Alfredo Berti emocionado con las muestras de cariño. Alf Ponce Mercado / MDZ En sus palabras, Berti dejó en claro cuál es el espíritu que busca sostener: entrega, unión y convicción. Incluso resumió lo que, para él, es la clave de los grandes logros: “Se fusionaron las dos patas más importantes de un club, los jugadores y los hinchas. Y cuando eso sucede, pasan cosas enormes”.