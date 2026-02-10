Independiente Rivadavia sigue haciendo historia: puntero invicto, racha récord y un 2026 que ilusiona

Independiente Rivadavia atraviesa una etapa que hace ruido en el fútbol argentino. En este inicio de 2026, el equipo mendocino completó las cuatro jornadas del torneo con victorias y se subió a la cima de la Zona B con todos los puntos en el bolsillo.

El dato no es menor: en su recorrido reciente en la máxima categoría, pocas veces mostró una continuidad tan marcada . El presente entusiasma, pero también confirma una tendencia que empezó a tomar forma meses atrás y que hoy se traduce en resultados concretos.

El impacto no se limita a lo que ocurre en el campeonato actual. Si se amplía la lupa, la serie ganadora se estira a seis partidos consecutivos. A las cuatro alegrías del torneo se les suman dos triunfos previos: uno por Copa Argentina ante Estudiantes de Buenos Aires y otro en el cierre del certamen pasado, cuando se impuso 2-0 a Defensa y Justicia en Florencio Varela. Con esa cadena, el Azul del Parque firmó su mejor registro de victorias consecutivas desde su llegada a primera división. Y el próximo desafío aparece como una oportunidad clara para seguir empujando la marca.

La explicación del buen momento no nace únicamente en el calendario de este año. El quiebre emocional y deportivo, para muchos, se ubicó en noviembre de 2025. Allí, Independiente Rivadavia levantó la Copa Argentina tras una final cerrada ante Argentinos Juniors, resuelta en la tanda de penales. Ese trofeo fue mucho más que una vuelta olímpica. Le dio identidad a un proceso, reforzó la convicción del grupo y dejó una huella que excede a la institución.

Aquel campeonato tuvo un valor simbólico que se metió en la conversación grande del país. Independiente Rivadavia se convirtió en el primer club de Mendoza en ganar una competencia de primera división. Y, además, en el primero del oeste argentino en alcanzar esa consagración. No es una etiqueta decorativa: es un hito que reordena el mapa del fútbol local y proyecta al club en un plano distinto. Con ese antecedente, el arranque perfecto de 2026 deja de parecer una sorpresa y empieza a leerse como consecuencia.

La agenda inmediata ofrece un capítulo especial. El sábado, la Lepra recibirá a Belgrano en el estadio Bautista Gargantini. Si logra sumar otra victoria, la seguidilla escalará a siete encuentros ganados, una cifra que reforzaría el clima de euforia y, al mismo tiempo, pondría a prueba la capacidad del equipo para sostener la presión. Jugar en casa puede ser un aliado, pero también un examen: el público acompaña, aunque exige. Y el rival llega con su propio libreto.

La Copa Libertadores: fechas, sorteo y debut en fase de grupos

En paralelo al torneo local, el club prepara un estreno que lo mete en una vitrina internacional. Independiente Rivadavia debutará en la Copa Libertadores directamente en la fase de grupos, un paso enorme para su historia. El sorteo de esa instancia está programado para la semana del 18 de marzo. La competencia, en tanto, comenzará el martes 7 de abril con la primera fecha. Luego vendrán la segunda jornada, entre el 14 y el 16 de abril; la tercera, entre el 28 y el 30 de abril; la cuarta, del 5 al 7 de mayo; la quinta, entre el 19 y el 21 de mayo; y la sexta, última, del 26 al 28 de mayo. Un calendario exigente, con viajes y tensión, que obligará a administrar energías y plantel.

Con el impulso del título y el presente de puntero, el club también tiene otra cita marcada en rojo. Tras conquistar la Copa Argentina, Independiente Rivadavia disputará la Supercopa Argentina frente a Estudiantes de La Plata. Será una chance concreta de sumar otra estrella y seguir ampliando su vitrina. La temporada recién empieza, pero el equipo ya se puso en el centro de la escena: por resultados, por historia y por lo que asoma en el horizonte.