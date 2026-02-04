Qué dijo Sebastián Villa del enojo de los hinchas de Boca por su deseo de ir a River: "Me escribían y me hablaban en la calle"

Tras el 2-1 de Independiente Rivadavia a Sarmiento, Sebastián Villa se refirió a los mensajes que recibió de los hinchas de Boca por su coqueteo con River.

Sebastián Villa volvió a jugar en Independiente Rivadavia, habló tras el triunfo ante Sarmiento y no cerró ninguna puerta.

Sebastián Villa regresó a Independiente Rivadavia, fue clave en el triunfo 2-1 ante Sarmiento y, con el equipo puntero del Torneo Apertura 2026, volvió a quedar bajo los flashes por su futuro y el frustrado pase a River.

Ell colombiano fue directo: “Se habló mucho de mi pase, pero todo pasa por algo. Ahora estoy 100% concentrado en la Lepra. Voy a seguir haciendo mi trabajo, que es defender estos colores”.

Además, reveló los mensajes que recibió por parte de los hinchas de Boca para que no se vaya a River: “La gente de Boca me escribía para que no vaya. Me lo dicen en la calle también. Pero mi trabajo es jugar al fútbol. Soy un trabajador que juega a la pelota y quiero lo mejor para mi familia”.

Sebastián Villa le respondió a los hinchas de Boca que le piden que no vaya a River

Pensando en lo personal, Villa también explicó sus prioridades: "Ahora estoy con mi esposa y vamos a tener una niña. Pienso en mi futuro y en el de ellas dos, por eso siempre busco lo mejor".

Sobre su vínculo con Juanfer Quintero y la chance de llegar a Núñez, no cerró ninguna puerta: “Juanfer es mi hermano, tenemos una relación especial. La puerta está abierta y todo puede pasar”, afirmó en dialogo con ESPN.