Qué dijo Sebastián Villa del enojo de los hinchas de Boca por su deseo de ir a River: "Me escribían y me hablaban en la calle"
Tras el 2-1 de Independiente Rivadavia a Sarmiento, Sebastián Villa se refirió a los mensajes que recibió de los hinchas de Boca por su coqueteo con River.
Sebastián Villa regresó a Independiente Rivadavia, fue clave en el triunfo 2-1 ante Sarmiento y, con el equipo puntero del Torneo Apertura 2026, volvió a quedar bajo los flashes por su futuro y el frustrado pase a River.
Ell colombiano fue directo: “Se habló mucho de mi pase, pero todo pasa por algo. Ahora estoy 100% concentrado en la Lepra. Voy a seguir haciendo mi trabajo, que es defender estos colores”.
Además, reveló los mensajes que recibió por parte de los hinchas de Boca para que no se vaya a River: “La gente de Boca me escribía para que no vaya. Me lo dicen en la calle también. Pero mi trabajo es jugar al fútbol. Soy un trabajador que juega a la pelota y quiero lo mejor para mi familia”.
Sebastián Villa le respondió a los hinchas de Boca que le piden que no vaya a River
Pensando en lo personal, Villa también explicó sus prioridades: “Ahora estoy con mi esposa y vamos a tener una niña. Pienso en mi futuro y en el de ellas dos, por eso siempre busco lo mejor”.
Sobre su vínculo con Juanfer Quintero y la chance de llegar a Núñez, no cerró ninguna puerta: “Juanfer es mi hermano, tenemos una relación especial. La puerta está abierta y todo puede pasar”, afirmó en dialogo con ESPN.
Por lo pronto, todo indica que el colombiano seguirá al menos este semestre en Independiente Rivadavia, donde es referente y pieza clave en un equipo que arrancó el torneo con puntaje ideal.