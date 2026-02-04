Sebastián Villa brilló en su regreso al Gargantini y fue clave en el triunfo de Independiente Rivadavia

Sebastián Villa tuvo un regreso destacado al estadio Bautista Gargantini y se convirtió en una de las figuras del triunfo de Independiente Rivadavia por 2 a 1 ante Sarmiento de Junín . El colombiano volvió a presentarse ante su gente con la cinta de capitán y una actuación que marcó la diferencia.

Más allá de no haber completado la pretemporada, Villa se mostró entero desde lo físico y fue determinante desde lo futbolístico, especialmente en la primera parte. Con cambios de ritmo constantes y una gambeta punzante, desbordó una y otra vez a la defensa visitante, que nunca logró encontrarle la vuelta y recurrió en reiteradas ocasiones a infracciones para intentar detenerlo.

El ex Boca fue el principal generador de juego ofensivo del equipo mendocino. Lanzó centros precisos, cambió de sector con criterio y desordenó permanentemente el sistema defensivo de Sarmiento, aportando claridad y profundidad en ataque.

En el complemento, Villa mantuvo su protagonismo y también contó con situaciones para convertir. A falta de diez minutos para el cierre, estuvo muy cerca de coronar su actuación con un gol, pero el arquero visitante le ahogó el festejo con una gran intervención cuando el colombiano ya se preparaba para definir.

Aunque el tanto no llegó, su desempeño fue decisivo y dejó una imagen más que positiva en su vuelta al Gargantini. Villa fue el conductor futbolístico del equipo y uno de los pilares del triunfo de Independiente Rivadavia, en una noche que lo volvió a mostrar como un jugador determinante en la categoría.

Los números de Sebastián Villa explican el partido

Las estadísticas reflejan el peso que tuvo su actuación dentro del juego. Participó activamente en ataque, con 4 remates, 2 de ellos al arco, y fue una amenaza constante a partir del desequilibrio individual, completando 2 de 4 regates y recibiendo dos faltas producto de su insistencia ofensiva.

En la circulación, mostró precisión y criterio: registró 31 pases correctos sobre 34 intentos (91%), con una alta eficacia tanto en campo rival (88%) como en campo propio (100%), además de completar la totalidad de sus pases largos (5/5). A esto se sumaron 4 pases clave y 12 centros, que mantuvieron en alerta permanente a la defensa rival.

Desde lo físico, fue uno de los jugadores más activos con balón. Recorrió 276,6 metros en conducción, realizó 26 carreras, de las cuales 4 fueron progresivas, acumulando más de 100 metros de avance hacia campo rival, incluida una carrera progresiva máxima de 46,3 metros.

También aportó en la recuperación, con 5 recuperaciones, 8 duelos en el suelo disputados (5 ganados) y presencia defensiva puntual, sin ser superado en el uno contra uno. Un rendimiento completo, respaldado por números que sostienen su influencia en el desarrollo del partido.