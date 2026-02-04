La llamativa coincidencia histórica de Independiente Rivadavia que ilusiona a todos los hinchas
La Lepra no ganaba sus tres primeros partidos de un torneo desde hace casi 20 años, cuando consiguió un logro que dejó una huella en el Parque.
El inmejorable inicio de torneo Apertura de Independiente Rivadavia, que consiguió ganar los tres primeros encuentros para quedar en la cima de la zona B y de la tabla general, no sólo aumentó la expectativa de su gente sino que además le permitió alcanzar una racha que no podía romper desde hacía casi dos décadas.
Luego del sufrido pero merecido triunfo ante Sarmiento de Junín por 2 a 1, por la tercera fecha del actual certamen de primera división, el conjunto que dirige Alfredo Berti mantiene puntaje ideal y se ilusiona con realizar un buen papel en una temporada que contará con triple competencia.
Te Podría Interesar
Tras el encuentro de este martes en el Bautista Gargantini, que tuvo como principal atractivo el regreso de Sebastián Villa, ahora la Lepra se apunta al próximo compromiso, que será frente a Estudiantes de Río Cuarto como visitante, el lunes que viene a las 21.30.
La llamativa coincidencia histórica de Independiente Rivadavia
Con el éxito ante el Verde de Junín, Independiente Rivadavia logró igualar una racha que se mantenía desde hacía 19 años. La última vez que el Azul del Parque había ganado los primeros tres compromisos de un certamen había sido en el Clausura 2007, cuando el equipo disputaba el torneo Argentino A.
Ese año, el conjunto que dirigía Roberto Trotta había superado a Sportivo Desamparados de San Juan por 1 a 0 (Negri), al Atlético San Martín por 3 a 1 (E. Torres -2- y Cipriani) y a Luján de Cuyo por 3 a 2 (Negri -2- y Cordone). Lo llamativo es que ese mismo año, el CSIR consiguió el histórico ascenso a la Primera Nacional, sentando las bases de este presente inmejorable. Por lo pronto, por el Parque, eligen creer.