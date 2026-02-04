La llamativa coincidencia histórica de Independiente Rivadavia que ilusiona a todos los hinchas

La Lepra no ganaba sus tres primeros partidos de un torneo desde hace casi 20 años, cuando consiguió un logro que dejó una huella en el Parque.

Uno de los momentos más importantes de la historia de Independiente Rivadavia, que ahora los hinchas trajeron al presente.

El inmejorable inicio de torneo Apertura de Independiente Rivadavia, que consiguió ganar los tres primeros encuentros para quedar en la cima de la zona B y de la tabla general, no sólo aumentó la expectativa de su gente sino que además le permitió alcanzar una racha que no podía romper desde hacía casi dos décadas.

Luego del sufrido pero merecido triunfo ante Sarmiento de Junín por 2 a 1, por la tercera fecha del actual certamen de primera división, el conjunto que dirige Alfredo Berti mantiene puntaje ideal y se ilusiona con realizar un buen papel en una temporada que contará con triple competencia.

Alejo Osella la peleó hasta el final y estiró la ventaja para la Lepra ante Sarmiento. Alejo Osella la peleó hasta el final y estiró la ventaja para la Lepra ante Sarmiento. Video: ESPN Tras el encuentro de este martes en el Bautista Gargantini, que tuvo como principal atractivo el regreso de Sebastián Villa, ahora la Lepra se apunta al próximo compromiso, que será frente a Estudiantes de Río Cuarto como visitante, el lunes que viene a las 21.30.

La llamativa coincidencia histórica de Independiente Rivadavia Con el éxito ante el Verde de Junín, Independiente Rivadavia logró igualar una racha que se mantenía desde hacía 19 años. La última vez que el Azul del Parque había ganado los primeros tres compromisos de un certamen había sido en el Clausura 2007, cuando el equipo disputaba el torneo Argentino A.