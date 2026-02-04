Sebastián Villa habló del pase que no fue a River y lanzó una bomba: "La puerta está abierta"

Sebastián Villa tuvo un regreso soñado en Independiente Rivadavia, fue clave en la victoria ante Sarmiento y dejó frases fuertes sobre River, Boca y su carrera.

El colombiano Sebastián Villa marcó diferencias en el 2-1 de Independiente Rivadavia ante Sarmiento y dejó definiciones fuertes sobre su futuro.

Independiente Rivadavia sigue a paso firme en el Torneo Apertura 2026. En el cierre de la tercera fecha, y con el regreso estelar de Sebastián Villa, la Lepra venció 2-1 a Sarmiento de Junín en Mendoza, mantuvo el puntaje ideal en la Zona B y se transformó como el mejor equipo de todos en este incipiente campeonato.

La gran figura de la noche fue el delantero colombiano, quien tuvo su reestreno con la camiseta número 22 del Azul del Parque tras ausentarse en las primeras jornadas. El colombiano fue desequilibrante, asistió en el primer gol de Sartori, participó en cada ataque y volvió a mostrar por qué es una de las piezas clave del equipo de Alfredo Berti.

Tras el encuentro, Villa valoró el presente del equipo. “Este es un triunfo muy importante para todos nosotros. Pudimos ganar y por suerte sumamos otros tres puntos para tener nueve y ser punteros de la zona”, destacó.

El delantero también se refirió a su continuidad en el club tras los rumores de salida. "El cariño es mutuo. Todo pasa por algo, estoy muy contento acá. No se dio el traspaso y sigo acá contento. El apoyo de la gente, dirigentes, técnico y jugadores es muy grande", afirmó.

Consultado por la posibilidad de llegar a River por pedido de Juanfer Quintero, fue claro. “Todo puede pasar... Juanfer es mi hermano y la puerta está abierta. Sigo ahora defendiendo los colores de Independiente Rivadavia. Gente de Boca me escribía y me decía que no fuera a River, pero soy un trabajador y pienso en el futuro”, explicó.