Quién es la famosísima novia de Pierre Gasly y qué tuvo que ver Messi con el inicio de la relación

La relación entre Pierre Gasly y Francisca Cerqueira Gomes se consolidó en 2023, tras un primer gesto público vinculado al astro argentino.

En el entorno de la Fórmula 1, donde la exposición mediática forma parte del día a día de los pilotos, la vida personal también suele captar atención. Ese es el caso de Pierre Gasly, actual corredor de Alpine, y su pareja, la modelo portuguesa Francisca Cerqueira Gomes, conocida públicamente como Kika.

Con 23 años, Gomes tiene una carrera consolidada en el modelaje, con participación en campañas internacionales y una presencia destacada en redes sociales, donde supera el millón y medio de seguidores entre Instagram y TikTok. Su vínculo con el deporte motor no es casual: es hija de un expiloto campeón en Portugal y de una conductora televisiva reconocida en su país.

gasly novia4 Francisca Cerqueira Gomes, más conocida como Kika. Instagram @kikagomes Los primeros indicios de relación con Gasly surgieron en 2022, aunque ambos mantuvieron bajo perfil durante varios meses antes de mostrarse juntos en público.

Lionel Messi y el primer registro público de la pareja La primera aparición oficial ocurrió en octubre de 2022, cuando asistieron juntos a un partido del Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes, en un encuentro en el que Lionel Messi era una de las principales figuras del equipo francés. A partir de ese momento, la relación comenzó a ser visible en eventos deportivos y sociales.

gasly novia1 Pierre Gasly y Francisca Cerqueira Gomes. Instagram @kikagomes El 2 de enero de 2023, Gasly confirmó el vínculo mediante una publicación conjunta en redes sociales desde Dubái. Ese mismo año marcó un cambio relevante en su carrera profesional, tras dejar la estructura Red Bull —y luego de obtener su victoria en el Gran Premio de Italia en Monza— y sumarse a Alpine, donde recientemente extendió su contrato hasta 2028.