Flavio Briatore reveló que se hizo cargo de una decisión trascendental en Alpine para 2026: "Cien por ciento mío"

Flavio Briatore rompió el silencio y expuso su influencia directa en una de las determinaciones más importantes de Alpine de cara a la nueva era reglamentaria.

El dirigente italiano aseguró que él impulsó el cambio de motor a Mercedes y contó el respaldo que recibió desde Renault.

Alpine se prepara para una temporada clave en la Fórmula 1, marcada por los cambios reglamentarios que entrarán en vigencia en 2026. En ese contexto, Flavio Briatore reconoció que tuvo un rol determinante en una de las decisiones más sensibles del equipo.

El dirigente italiano se refirió al cambio de proveedor de motores y fue contundente al asumir la responsabilidad. “¿Cuánto influí en el cambio a motores Mercedes? En un cien por ciento”, afirmó en diálogo con Sky Italia, dejando en claro su peso dentro de la estructura.

Además, Briatore explicó que la determinación fue consensuada con Renault y que contó con el respaldo de la cúpula dirigencial. “Debo decir que recibí un gran apoyo por parte de Luca de Meo. Él entendió que yo tenía razón”, agregó sobre el CEO del grupo.

La apuesta por Mercedes busca darle a Alpine mayor competitividad en una etapa de transformación profunda dentro de la categoría. El objetivo es acortar distancias con los equipos de punta y posicionarse mejor en la nueva era técnica.

En paralelo, el equipo continúa con su preparación en pista. La semana pasada, Franco Colapinto y Pierre Gasly participaron de pruebas comunitarias en Barcelona, donde sumaron una importante cantidad de kilómetros con el A526.