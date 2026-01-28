Alpine sorprende en Barcelona con soluciones "poco habituales" para aprovechar las nuevas reglas

Alpine encara la temporada 2026 de Fórmula 1 con el objetivo claro de dejar atrás un 2025 muy complicado y aprovechar al máximo las nuevas reglas técnicas. En ese camino, el equipo trabaja en Barcelona con Franco Colapinto y Pierre Gasly probando soluciones poco convencionales que buscan darle un salto de calidad al A526 .

La escudería francesa, ahora impulsada por la unidad de potencia Mercedes tras una decisión de Flavio Briatore , apunta a reconstruir su proyecto deportivo desde los cimientos. El auto fue desarrollado bajo la conducción técnica de David Sánchez y tiene la ambición de devolver a Alpine a los puestos de protagonismo en el campeonato de constructores.

Lejos de copiar tendencias dominantes, el A526 eligió un camino propio desde su concepción. Un ejemplo es la suspensión delantera tipo pull rod, una solución que hoy solo replica Cadillac, luego de que equipos como McLaren, Red Bull y Ferrari abandonaran ese esquema.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue el sistema elegido por Alpine para accionar el alerón trasero móvil. A diferencia de la mayoría de los equipos, el actuador no levanta el borde delantero de los flaps , sino que baja el borde de salida, generando el mismo efecto aerodinámico pero con una mecánica invertida.

El objetivo es el mismo: reducir la resistencia al avance para ganar velocidad en recta. Sin embargo, esta solución podría ofrecer ventajas en estabilidad y respuesta del sistema, algo que los ingenieros evalúan durante cada tanda de pruebas.

| OJO: D.Sanchez ha probado un sistema para activar el alerón trasero móvil de una forma ingeniosa y diferente a la de los demás. El actuador no eleva el borde de ataque de los dos flaps móviles, sino que baja el borde de salida, con una acción inversa respecto a la… pic.twitter.com/yvc7ZAnqn3

Detalles aerodinámicos que buscan equilibrio

En la zona trasera se destaca una placa lateral con una leve curvatura hacia afuera en su parte superior, diseñada para dirigir mejor el flujo de aire hacia el alerón, una pieza que debe encajar dentro de un espacio reglamentario muy reducido. Este tipo de ajustes finos son clave para encontrar el equilibrio entre carga aerodinámica y velocidad punta.

Además, el equipo ya comenzó a introducir modificaciones en los pontones y la refrigeración. La toma de aire de los radiadores está ubicada más adelante de lo habitual, separada del cono lateral de seguridad, y durante el tercer día de pruebas se abrió la cubierta del motor para facilitar la evacuación del aire caliente de la unidad de potencia Mercedes.

Cambios visibles en Alpine

El A526 mantiene la parte superior de los sidepods excavada, un diseño que apunta a canalizar mejor el aire hacia la parte trasera del auto. A esto se suma la aparición de un segundo tirante de soporte en el bargeboard ubicado detrás de la rueda delantera, un elemento que no estaba presente en el primer día de ensayos. También se conservaron los desviadores de flujo bajo el alerón delantero, soluciones que recuerdan conceptos utilizados en temporadas pasadas y que habían quedado fuera del reglamento.

alpine f1 El alerón delantero de Alpine, con los desviadores de flujo en la parte inferior. X @F1

En Alpine confían en que este conjunto de innovaciones, sumado al trabajo en pista de Franco Colapinto y Pierre Gasly, permita encontrar un paquete competitivo a lo largo de la temporada.