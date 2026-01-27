Cómo sigue la agenda de Franco Colapinto después de los test de Barcelona

Luego de los test en España, Franco Colapinto enfocará su preparación en las próximas pruebas oficiales antes del debut en Australia.

El piloto argentino tiene una agenda cargada antes del inicio de la temporada 2026 de la F1.

Tras completar sus primeros ensayos en Barcelona, Franco Colapinto ya tiene definida su agenda en la pretemporada de la Fórmula 1 2026. El argentino cerró una semana clave de adaptación al nuevo Alpine A526 y comienza a enfocarse en las próximas instancias oficiales antes del arranque del campeonato.

Luego de los test privados en el Circuito de Barcelona-Catalunya, el piloto argentino volverá a la actividad entre el 11 y el 13 de febrero, cuando se desarrollen las primeras pruebas abiertas en Baréin, una instancia fundamental para evaluar el rendimiento real de los monoplazas bajo el nuevo reglamento técnico.

calendario f1 Franco Colapinto, atento al calendario con los próximos eventos de la Fórmula 1, antes del inicio de la temporada. X @F1 Según confirmó la FIA, la pretemporada 2026 se extenderá por 11 días, casi el doble de lo habitual, como consecuencia de la implementación de la nueva normativa. El primer bloque se lleva a cabo en Barcelona, del 26 al 30 de enero, en sesiones cerradas y sin transmisión, destinadas a detectar fallas iniciales y analizar el comportamiento de los autos sin exponer información sensible.

Primeras vueltas para Franco Colapinto en 2026 En ese contexto, Colapinto atravesó una jornada intensa en Montmeló, cuando su Alpine A526 quedó detenido en pista y obligó a neutralizar la sesión con bandera roja. El episodio no pasó a mayores: el argentino regresó por sus propios medios a boxes, completó el programa previsto y cerró el día con un balance positivo, al sumar 60 vueltas y marcar tiempos que lo ubicaron tercero entre los autos presentes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alpineclub_esp/status/2016200724737044531&partner=&hide_thread=false | Estado actual de los equipos con motor Mercedes:



Mercedes: 1 de 3 días completados (151 vueltas)

Alpine: 1 de 3 días completados (60 vueltas)

McLaren: 0 días completados (en pista mañana)

Williams: Ausente#F1 pic.twitter.com/2yGu2tSv7I — Alpine Club (@alpineclub_esp) January 27, 2026 Desde la escudería francesa le bajaron el tono a la situación y aseguraron que se trató de "un inconveniente menor", habitual en jornadas enfocadas en la fiabilidad y la recolección de datos. Además, destacaron la evolución del pilarense entre la tanda matutina y la vespertina, en plena adaptación a un auto completamente nuevo.