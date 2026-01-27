Cómo sigue la agenda de Franco Colapinto después de los test de Barcelona
Luego de los test en España, Franco Colapinto enfocará su preparación en las próximas pruebas oficiales antes del debut en Australia.
Tras completar sus primeros ensayos en Barcelona, Franco Colapinto ya tiene definida su agenda en la pretemporada de la Fórmula 1 2026. El argentino cerró una semana clave de adaptación al nuevo Alpine A526 y comienza a enfocarse en las próximas instancias oficiales antes del arranque del campeonato.
Luego de los test privados en el Circuito de Barcelona-Catalunya, el piloto argentino volverá a la actividad entre el 11 y el 13 de febrero, cuando se desarrollen las primeras pruebas abiertas en Baréin, una instancia fundamental para evaluar el rendimiento real de los monoplazas bajo el nuevo reglamento técnico.
Según confirmó la FIA, la pretemporada 2026 se extenderá por 11 días, casi el doble de lo habitual, como consecuencia de la implementación de la nueva normativa. El primer bloque se lleva a cabo en Barcelona, del 26 al 30 de enero, en sesiones cerradas y sin transmisión, destinadas a detectar fallas iniciales y analizar el comportamiento de los autos sin exponer información sensible.
Primeras vueltas para Franco Colapinto en 2026
En ese contexto, Colapinto atravesó una jornada intensa en Montmeló, cuando su Alpine A526 quedó detenido en pista y obligó a neutralizar la sesión con bandera roja. El episodio no pasó a mayores: el argentino regresó por sus propios medios a boxes, completó el programa previsto y cerró el día con un balance positivo, al sumar 60 vueltas y marcar tiempos que lo ubicaron tercero entre los autos presentes.
Desde la escudería francesa le bajaron el tono a la situación y aseguraron que se trató de "un inconveniente menor", habitual en jornadas enfocadas en la fiabilidad y la recolección de datos. Además, destacaron la evolución del pilarense entre la tanda matutina y la vespertina, en plena adaptación a un auto completamente nuevo.
Baréin y el camino hacia Australia
Luego de las pruebas en Baréin —que tendrán una segunda tanda del 18 al 20 de febrero— Colapinto y Alpine apuntarán de lleno al inicio oficial de la temporada. La Fórmula 1 2026 comenzará con el Gran Premio de Australia, que se disputará del 6 al 8 de marzo en Melbourne, y marcará el primer fin de semana competitivo del año.
Será el verdadero punto de partida para el proyecto del piloto argentino en la máxima categoría, tras una pretemporada extensa que apunta a maximizar el desarrollo técnico y la adaptación al nuevo reglamento.