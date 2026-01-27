La inesperada decisión de Alpine durante la segunda jornada de test en Barcelona

Alpine sorprendió al modificar su cronograma en los ensayos de pretemporada en Barcelona, tras una jornada inicial positiva con Franco Colapinto al volante.

Los equipos de la Fórmula 1 iniciaron esta semana los primeros ensayos oficiales con los nuevos monoplazas en el Circuito de Barcelona-Cataluña, en el marco de la nueva reglamentación técnica. Alpine había dejado buenas sensaciones durante el primer día de actividad, pero resolvió modificar su planificación para la segunda jornada.

El lunes, la escudería francesa tuvo como representante en pista a Franco Colapinto, quien completó un trabajo sólido pese a un inconveniente inicial con el A526. El monoplaza se detuvo en el pitlane durante la primera tanda, lo que generó una breve interrupción, aunque el problema fue solucionado rápidamente y el piloto argentino pudo continuar con normalidad.

Así fue el debut de Colapinto con Alpine en los test de la Fórmula 1 2026 Así fue el debut de Colapinto con Alpine en los test de la Fórmula 1 2026 @F1 Sin embargo, para este martes Alpine decidió no girar en el trazado catalán, una determinación estratégica en medio del programa de pruebas. En cambio, los equipos que sí salieron a pista fueron Ferrari y Red Bull, mientras que Mercedes, Aston Martin, Haas, Williams y Cadillac tampoco participaron, según se informó.

Quién fue el piloto que más vueltas dio en los test de Barcelona El primer día de los ensayos de pretemporada ya dejó datos relevantes, especialmente en términos de kilometraje acumulado. Aunque Isack Hadjar fue el más rápido en los tiempos, el piloto que más giró fue Esteban Ocon, quien completó un total de 154 vueltas al volante del Haas.

Detrás suyo se ubicó el propio Hadjar, con 107 giros, mientras que George Russell fue tercero con 93. Franco Colapinto cerró la jornada en el quinto puesto en cantidad de vueltas, con 60, a pesar de haber sufrido una detención de su auto al salir de boxes durante la primera sesión, lo que provocó una bandera roja.