El mensaje de Flavio Briatore tras el doblete histórico de Alpine en el GP de China

El jefe de equipo de Alpine expresó toda su felicidad en su redes sociales luego de que Gasly y Colapinto sumaran puntos en Shanghái.

Alpine cerró un fin de semana por todo lo alto en Shanghái. En el Gran Premio de China, Franco Colapinto y Pierre Gasly completaron una carrera monumental y sumaron puntos para la escudería francesa, que en solo dos carreras cosechó la mitad de los puntos que en 2025.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2033103851524403384&partner=&hide_thread=false YES TEAAAAAM!!! pic.twitter.com/3eHJNsI6gq — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 15, 2026 El piloto argentino terminó en el 10° lugar y sumó su primer punto como piloto de Alpine. Sin embargo, pudo haber finalizado más alto si no aparecía el Safety Car en las primeras vueltas, no recibía el choque de Esteban Ocon y si le daban una vuelta más para adelantar a Carlos Sainz en el final.

Por su parte, el francés volvió a completar una excelente carrera, tal como sucedió en Melbourne la semana pasada, al concluir en el sexto lugar por detrás de Oliver Bearman. De esta manera, ambos completaron un doble histórico para el equipo con sede en Estone que no sumaba doblete de puntos desde el GP de Brasil en 2024.

El mensaje de Flavio Briatore tras el doblete histórico de Alpine Tras concluir la carrera, Flavio Briatore, jefe de equipo de Alpine, escribió un mensaje en su cuenta de Instagram felicitando a sus dos pilotos por la gran carrera que hicieron en el Circuito Internacional de Shanghái.