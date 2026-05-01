El optimismo de Pierre Gasly a horas del comienzo de la actividad en el GP de Miami: "Queremos acercarnos al Top 5"

Pierre Gasly, de gran arranque de temporada, palpitó el regreso de la F1 al circuito callejero estadounidense y se mostró confiado de volver a sumar con Alpine.

Después de casi cuatro semanas de inactividad, la Fórmula 1 retoma la acción este fin de semana con el Gran Premio de Miami, correspondiente a la cuarta fecha del campeonato y a disputarse en el Miami International Autodrome, escenario que forma parte del calendario desde 2022.

Uno de los que llega bien perfilado es Pierre Gasly, quien ha mostrado regularidad en el arranque de la temporada. El piloto de Alpine sumó puntos en Australia, China y Japón, lo que le permite ubicarse en la octava posición del campeonato con 15 unidades.

De todos modos, más allá de ese buen inicio, el francés reconoció que le ha resultado complicado competir contra los equipos más fuertes de la grilla, como Mercedes, Scuderia Ferrari y McLaren, que marcaron el ritmo en las primeras fechas.

El optimismo de Pierre Gasly a horas del comienzo de la actividad en el GP de Miami En ese contexto, y antes del inicio de la actividad en Miami —donde habrá una única práctica libre— Gasly adelantó que el monoplaza #10 contará con una serie de mejoras, con el objetivo de reducir la diferencia y dar un salto de calidad en una cita clave del calendario.

pierre gasly El optimismo de Pierre Gasly de cara al GP de Miami. Instagram @alpinef1team