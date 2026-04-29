Colapinto y Gasly estrenarán cambios en el A526 de Alpine durante el GP de Miami

Alpine afrontará el Gran Premio de Miami con un objetivo concreto: sostener el nivel mostrado en el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1 . Tras un mes sin actividad oficial, la escudería llega a la cuarta fecha con una serie de ajustes en el A526 y la intención de mantenerse en zona de puntos.

Durante el receso, la estructura trabajó sobre la información obtenida en las tres primeras carreras del año . Ese análisis derivó en una serie de modificaciones que serán evaluadas por primera vez en pista en el circuito de Miami.

En ese contexto, la carrera en Estados Unidos aparece como una referencia para medir el impacto de las mejoras frente al progreso que también puedan mostrar sus rivales.

Además de los ajustes en el rendimiento, Alpine presentará una decoración especial en sus monoplazas, con mayor presencia de Mercado Libre, uno de los principales patrocinadores vinculados a Franco Colapinto .

"El regreso a América también marca la vuelta de la decoración especial de Mercado Libre del equipo, que estuvo presente durante tres carreras en 2025. El icónico apretón de manos de Mercado Libre regresa a la tapa motor y al alerón trasero, dándole al A526 un brillo amarillo en el Estado del Sol", indicaron desde el equipo.

alpine mercado libre Los monoplazas de Franco Colapinto y Pierre Gasly tendrán cambios visibles y ajustes en su rendimiento.

En paralelo, el director deportivo Steve Nielsen se refirió al trabajo interno realizado en las últimas semanas: "En términos de Fórmula 1, tener un mes sin carreras es algo muy inusual. Dicho eso, han sido unas semanas excepcionalmente ocupadas para el equipo mientras nos preparamos para reanudar la temporada en Miami este fin de semana".

Un fin de semana exigente desde el primer día

El formato sprint condicionará el desarrollo del fin de semana, con una única sesión de entrenamientos antes de las primeras instancias competitivas. Esto obligará a equipos y pilotos a maximizar el tiempo disponible en pista.

"Sabemos que nuestros rivales habrán trabajado duro en mejoras, así que será interesante ver algunas de las diferencias el viernes cuando volvamos a pista", explicó Nielsen. En esa misma línea, remarcó la importancia de llegar preparados: "Tenemos que estar listos de inmediato y esperamos ir a Miami y dar lo mejor de nosotros".

El directivo también destacó el momento del equipo: "Hemos tenido un comienzo competitivo en 2026, con puntos sumados en cada ronda, y esa sigue siendo nuestra intención en cada evento".

alpine Alpine llega a Miami con mejoras. Instagram @alpinef1team

Colapinto y Gasly, entre la preparación y la expectativa

La previa del GP de Miami también estuvo marcada por la actividad reciente de los pilotos. En el caso de Franco Colapinto, su participación durante la multitudinaria exhibición en Palermo. "Estoy seguro de que eso lo habrá recargado de energía y le habrá dado motivación para rendir en pista cuando volvamos a correr este fin de semana", señaló Nielsen sobre el argentino.

Por su parte, Pierre Gasly llega con el objetivo de sostener su regularidad en el campeonato. "Pierre también ha estado ocupado preparándose y tiene tanta hambre como siempre de retomar donde lo dejó y defender su racha de 100% de carreras puntuando en lo que va del año", agregó el director deportivo.

En sus propias palabras, Gasly expresó: “Estoy muy emocionado por volver a competir. Parece que ha pasado mucho tiempo desde Japón y ahora estoy listo para regresar al auto, competir y, con suerte, continuar donde lo dejamos en Suzuka en términos de competitividad”. También se refirió al trabajo del equipo: “Sé que el equipo en Enstone ha trabajado muy duro para mejorar el rendimiento del auto y estoy deseando volver a estar en el A526 este fin de semana”.

Colapinto, en tanto, puso el foco en el desafío del circuito: “Nunca he corrido en Miami, así que esta sesión es muy importante para mí para familiarizarme con el circuito antes de la clasificación de Sprint”. El argentino también destacó que el objetivo “es hacer el mejor trabajo posible y volver a sumar puntos a la temporada”.