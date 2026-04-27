La reacción de los medios del mundo al histórico Road Show de Colapinto en Buenos Aires

Tras su histórico evento en las calles de Palermo, diversos medios de la Fórmula 1 quedaron impactados por el apoyo de los argentinos hacia Colapinto.

Impactante convocatoria la que acompañó la exhibición de Franco Colapinto este domingo en Buenos Aires. El Road Show montado en Palermo Buenos Aires reunió a más de 500.000 fanáticos y ofreció un marco pocas veces visto para un evento de este tipo, con una atmósfera vibrante que trascendió fronteras y captó la atención de medios internacionales especializados en automovilismo.

No fue casual: más allá de integrar la grilla de la Fórmula 1, el piloto argentino protagonizó una jornada repleta de momentos destacados. Entre ellos, sobresalió su paso a bordo de la icónica “Flecha de Plata”, réplica del histórico modelo de Mercedes-Benz con el que Juan Manuel Fangio hizo historia, una imagen cargada de simbolismo que amplificó el impacto del evento a nivel global.

La reacción de los medios del mundo al histórico Show Road de Colapinto Uno de los portales más importantes del mundo automovilístico es Motorsport, quien estuvo presente en el país y llevó una cobertura de minuto a minuto donde destacó, entre otras cosas, la tremenda hinchada que tiene Colapinto. "Miles de fans ya están listos para el Road Show de Franco Colapinto en Buenos Aires. Se registraron enormes filas en las inmediaciones al predio del circuito, ubicado en la zona de Palermo de la Ciudad de Buenos Aires, desde mucho antes que se habiliten los ingresos", escribieron.

colapinto gente alpine Los medios del mundo quedaron impactados con la hinchada que tiene Colapinto en Argentina. Captura de video

Por su parte, Soy Motor, medio español, también quedó maravillado y redactó: "Increíble ambiente en Buenos Aires. Será un día increíble para los fanáticos argentinos". Además, sumaron videos del pilarense en la pista tanto con el Lotus E20 como con el Mercedes de Fangio, admirando la iniciativa.