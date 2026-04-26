El guiño de Flavio Briatore a Franco Colapinto tras la multitudinaria exhibición en Buenos Aires

Franco Colapinto brilló en Buenos Aires con un espectáculo multitudinario, y hasta Flavio Briatore reaccionó con un posteo en sus redes sociales.

Franco Colapinto vivió un fin de semana inolvidable en Buenos Aires. Más de medio millón de fanáticos se acercaron al Road Show que el piloto de Alpine protagonizó en pleno corazón de la ciudad, con una exhibición que no pasó desapercibida a nivel mundial.

El argentino giró sobre la Avenida del Libertador y un tramo de la Avenida Sarmiento a bordo del Lotus E20 y la histórica Flecha de Plata que utilizó Juan Manuel Fangio. Además, se tomó tiempo para saludar a los hinchas, que coparon cada rincón del circuito callejero armado especialmente para la ocasión.

La magnitud del evento hizo que las imágenes recorrieran el mundo. Desde Alpine siguieron de cerca todo lo ocurrido y acompañaron con distintos posteos durante la jornada. Uno de los que se sumó fue Flavio Briatore, asesor ejecutivo de la escudería.

Franco Colapinto hizo vibrar Buenos Aires y hasta Briatore reaccionó Posteo Briatore Road Show

A través de sus redes sociales, el dirigente italiano celebró el impacto de la exhibición y le dejó un mensaje directo al piloto argentino: “¡Qué día para ti, @FranColapinto! ¡Bravo Argentina y Buenos Aires por su entusiasta respuesta a este increíble evento! ¡Nos vemos en Miami, Franco, para que me cuentes todo!”.