Alpine saludó a Flavio Briatore por su cumpleaños y Colapinto le dejó un curioso mensaje

El equipo publicó un saludo para Flavio Briatore en redes y la respuesta del piloto argentino generó repercusión.

Alpine utilizó sus redes sociales para saludar a Flavio Briatore en el día de su cumpleaños número 76 con un mensaje en italiano dirigido al histórico dirigente. “Buon compleanno Flavio”, publicaron. La publicación no tardó en generar repercusión y uno de los primeros en reaccionar fue Franco Colapinto, quien dejó su propio mensaje en el mismo posteo del equipo.

briatore Alpine saludó a Flavio Briatore por su cumpleaños número 76. Instagram @alpinef1team El piloto argentino optó por un tono cercano que no pasó inadvertido: “Auguri Flav”, escribió, en una breve respuesta que reflejó la confianza con el dirigente italiano.

colapinto briatore ¡Qué confianza, Franco! Un vínculo que se fortaleció dentro de Alpine La relación entre Briatore y Colapinto se consolidó desde la llegada del argentino a Alpine, impulsada en gran parte por el propio dirigente. A lo largo del proceso, el italiano combinó elogios con críticas, especialmente en momentos en los que el rendimiento del piloto fue irregular.

Sin embargo, en la actual temporada, el respaldo se hizo más evidente. Tras la clasificación del Gran Premio de China, Briatore se acercó personalmente al box para felicitar a Colapinto, en una escena que fue captada por las cámaras.