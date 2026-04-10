La divertida actividad de Franco Colapinto en Barcelona junto a un referente del deporte argentino

Franco Colapinto aprovecha el receso de la Fórmula 1 para bajar la intensidad sin alejarse del ritmo de competencia. A la espera del regreso de la actividad a principios de mayo en Miami, el piloto argentino se encuentra descansando en Barcelona .

En este contexto, se dieron a conocer imágenes de una divertida actividad que el piloto argentino realizó en España: una jornada de karting en la que participó junto a otras personas en un ambiente distendido.

Las imágenes del encuentro fueron difundidas por Fernando Belasteguín , quien las compartió en su cuenta de Instagram y dejó ver parte de la experiencia en pista.

El histórico jugador de pádel, con quien Colapinto mantiene una relación cercana, fue uno de los protagonistas de la actividad. En los registros publicados se observa al piloto girando en el circuito junto a Belasteguín y su entorno.

"Semana Santa, familia, diversión, aprendizajes y siempre siempre siempre cada día deporte. ¡Fui muy rápido en la primera curva y salió trompo", posteó Belasteguín junto al video.

La divertida actividad de Colapinto en Barcelona junto a un referente del deporte argentino

La divertida actividad de Colapinto en Barcelona junto a un referente del deporte argentino

Por otro lado, Colapinto se prepara para la exhibición que realizará el próximo 26 de abril en Buenos Aires, un evento que genera expectativa entre los seguidores del automovilismo.

En esa ocasión, manejará un Lotus E20 de la temporada 2012, con una estética adaptada similar a la de Alpine. La escudería francesa, además, mostró en redes los trabajos previos al traslado del vehículo y acompañó el video con el mensaje: "Tenemos un entrega especial en Buenos Aires".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2042229146407845914&partner=&hide_thread=false We’ve got a special delivery to Buenos Aires pic.twitter.com/wXlQZFYXb0 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) April 9, 2026

Así, el piloto combina descanso y actividad en pista mientras se acerca su regreso a la competencia oficial.