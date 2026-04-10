Atención, Colapinto: los cambios que analiza la Fórmula 1 para el Gran Premio de Miami

De cara a la cuarta carrera de la temporada, la Fórmula 1 planea hacer algunos cambios reglamentarios y el pilarense deberá estar atento.

Tras el brutal accidente de Oliver Bearman en Suzuka, situación de riesgo que involucró a Franco Colapinto, se encendieron nuevamente las alarmas en la Fórmula 1 con respecto al nuevo y cuestionado reglamento, que ya venía siendo criticado por grandes figuras del deporte automotor como Lewis Hamilton y Max Verstappen.

A pesar de las quejas por parte de los pilotos, en los próximos días habrá una reunión entre los directivos de la Máxima y la FIA para confirmar modificaciones en el reglamento. Sin embargo, éstas no influirán en las carreras como se pensaba desde un principio.

La Fórmula 1 analiza cambios en la clasificación de cara al GP de Miami Según informó Marca, se introducirán modificaciones en las sesiones de clasificación con el objetivo de evitar situaciones como la vivida en el circuito de Suzuka. Allí, la drástica reducción de energía en plena recta —el denominado superclipping— provocó caídas abruptas de velocidad en el sector más veloz del trazado.

Fórmula 1 La Fórmula 1 introducirá cambios en la clasificación de cara al GP de Miami. EFE La medida apunta a preservar la esencia de la categoría, luego de que la gestión energética adquiriera un protagonismo excesivo, condicionando el rendimiento en este tipo de instancias clave. Por el contrario, la Fórmula 1 no prevee cambios en este aspecto para las carreras, pese a las quejas manifestadas por varios pilotos tras el fuerte accidente protagonizado por Oliver Bearman.

Carlos Sainz fue el primero en elevar una queja El primero en hablar sobre este tema y lanzar una advertencia de cara al Gran Premio de Miami fue Carlos Sainz Jr. El piloto de Williams dejó en claro lo que podría suceder en un circuito con las barreras más cerca de la pista: "Aquí había escapatorias (por Suzuka), no quiero pensar en que puede ocurrir en un lugar con muros como Miami. Ya avisamos de que un accidente como el de Bearman podía suceder y pido que escuchen a los pilotos. Hay cosas que se pueden hacer", esgrimió el español.