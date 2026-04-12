El padre de Jack Doohan, durísimo con Alpine por el cambio por Colapinto: "Fue injusto por razones que no puedo decir"

La decisión de Alpine de reemplazar a Jack Doohan por Franco Colapinto durante la temporada 2025 volvió a quedar en el centro de la escena tras nuevas declaraciones del entorno del piloto australiano. A casi un año del cambio, el episodio continúa generando cuestionamientos dentro del paddock.

En esta oportunidad, quien se expresó fue Mick Doohan, padre del piloto y excampeón del mundo de motociclismo. Durante una entrevista, el australiano apuntó directamente contra la escudería francesa y cuestionó el manejo de la situación.

“No puedo comentar eso. Pero fue injusto. Lo fue desde el principio. Reemplazaron a un piloto antes de empezar la temporada. Básicamente, eso fue todo”, sostuvo, en referencia a la salida anticipada de su hijo.

En su análisis, Doohan también dejó entrever que existieron factores que no fueron comunicados públicamente. “Mi hijo tenía un contrato de larga duración. Estuvo claro, por razones que no puedo decir, que se tomó una dirección diferente”, afirmó.

Las declaraciones dejan entrever que la decisión no estuvo vinculada únicamente al rendimiento deportivo. El piloto australiano había disputado apenas seis carreras junto a Pierre Gasly antes de perder su lugar.

El presente de Jack Doohan

Tras su salida de la Fórmula 1, Doohan reorganizó su actividad profesional. Actualmente se desempeña como piloto de reserva en Haas F1 Team, mientras compite en la European Le Mans Series dentro de la categoría LMP2. En ese certamen, integra el equipo Nielsen junto a Roy Nissany y Edward Pearson, con el objetivo de sumar rodaje tras un período prolongado sin actividad en pista.

doohan haas Jack Doohan, actualmente piloto de reserva de Haas. X @HaasF1Team

En declaraciones recientes, el propio Doohan se refirió a su situación actual y a la necesidad de volver a competir con regularidad. “Llevo casi un año sin competir, y durante ese tiempo tampoco he podido conducir un coche. Es mucho tiempo sin estar cerca de un coche”, explicó.

Pese a este escenario, el australiano mantiene su objetivo de regresar a la máxima categoría. “Sinceramente, la Fórmula 1 es el objetivo final, y ahora mismo todavía hay una buena oportunidad”, aseguró.

Al mismo tiempo, reconoció que evalúa alternativas en otras disciplinas: “Sin embargo, si ese no fuera el caso, este sería un buen enfoque: se puede tener una gran carrera en el mundo de los coches deportivos”.