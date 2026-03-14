El desopilante cruce de Briatore con Colapinto tras el fuerte respaldo del jefe de Alpine: "Al agua con los peces"
Flavio Briatore felicitó a Colapinto luego de la clasificación del GP de China y ambos protagonizaron un divertido intercambio que circuló en redes.
Franco Colapinto tuvo un sólido sábado en el Gran Premio de China de Fórmula 1. El argentino terminó 14° en la carrera Sprint y luego se ubicó 12° en la clasificación en el Circuito Internacional de Shanghái, quedando a apenas 0.005 segundos de meterse en la Q3.
La actuación del piloto de 22 años fue valorada dentro del equipo Alpine, que además atraviesa algunas complicaciones técnicas con el monoplaza. De hecho, el asesor ejecutivo del equipo, Flavio Briatore, lo fue a buscar personalmente en los boxes tras la clasificación y lo felicitó con un abrazo delante de las cámaras.
El sentido gesto de Flavio Briatore con Colapinto en el box de Alpine
Después de la actividad en pista, ambos protagonizaron un momento distendido que se volvió viral en las redes de la escudería francesa. En el video, Colapinto analizaba su jornada cuando el dirigente italiano apareció detrás suyo. “Míster. Cinco milésimas. ¿Lo viste? Cinco milésimas. Cinco”, comentó el argentino entre risas al recordar la mínima diferencia que lo dejó fuera de la Q3.
Briatore reaccionó con un abrazo y algunos golpes amistosos en señal de respaldo. “Cinco milésimas”, repitió el directivo de 75 años, antes de bromear con empujarlo hacia el agua que había detrás del box. “Al agua con los peces”, agregó, mientras el piloto argentino no podía parar de reír.
El divertido intercambio de Briatore con Colapinto mientras el argentino hablaba a las cámaras
El respaldo del histórico dirigente ya se había visto más temprano. Antes de la Sprint, Briatore había defendido públicamente el trabajo del argentino al explicar que el auto presenta algunos inconvenientes técnicos, entre ellos una caja de cambios antigua -que tiene influencia en una pieza aerodinámica de la parte trasera- y una especificación anterior del alerón delantero. Aun así, Colapinto estuvo a nada de meterse entre los diez mejores.