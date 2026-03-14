El desopilante cruce de Briatore con Colapinto tras el fuerte respaldo del jefe de Alpine: "Al agua con los peces"

Flavio Briatore felicitó a Colapinto luego de la clasificación del GP de China y ambos protagonizaron un divertido intercambio que circuló en redes.

Colapinto quedó a solo 0.005 de la Q3 en China y Briatore lo fue a abrazar al box. Después, protagonizaron un divertido cruce que se volvió viral.

Franco Colapinto tuvo un sólido sábado en el Gran Premio de China de Fórmula 1. El argentino terminó 14° en la carrera Sprint y luego se ubicó 12° en la clasificación en el Circuito Internacional de Shanghái, quedando a apenas 0.005 segundos de meterse en la Q3.

El sentido gesto de Flavio Briatore con Colapinto en el box de Alpine El gesto paternal de Flavio Briatore con Franco Colapinto X @SC_ESPN Después de la actividad en pista, ambos protagonizaron un momento distendido que se volvió viral en las redes de la escudería francesa. En el video, Colapinto analizaba su jornada cuando el dirigente italiano apareció detrás suyo. “Míster. Cinco milésimas. ¿Lo viste? Cinco milésimas. Cinco”, comentó el argentino entre risas al recordar la mínima diferencia que lo dejó fuera de la Q3.

Briatore reaccionó con un abrazo y algunos golpes amistosos en señal de respaldo. “Cinco milésimas”, repitió el directivo de 75 años, antes de bromear con empujarlo hacia el agua que había detrás del box. “Al agua con los peces”, agregó, mientras el piloto argentino no podía parar de reír.