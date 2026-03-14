El gesto paternal de Flavio Briatore con Franco Colapinto tras quedar eliminado en la Q2 del GP de China

Tras quedar eliminado en la Q2, el empresario italiano tuvo una gran gesto con Franco Colapinto, quien se bajó de su auto con mucha bronca.

A pesar de que el comienzo del fin de semana no era alentador para él, Franco Colapinto demostró porque es uno de los 22 pilotos de la grilla de la Fórmula 1 y sorprendió a más de uno en la clasificación del Gran Premio de China.

Tras finalizar 14° en la carrera Sprint, el piloto argentino logró avanzar a la Q2, pero por tan solo ¡0.005 milésimas! no pudo meterse en la Q3. De esta manera, largará desde la sexta fila de la parrilla (12°) por detrás de Nico Hülkenberg de Audi.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2032726359496163703&partner=&hide_thread=false ¡POR 5 MILÉSIMAS, COLAPINTO NO PASÓ A Q3! A Franco no le alcanzó, pero subió una posición y largará 12º.



#ChineseGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/KwWZLzqv6p — SportsCenter (@SC_ESPN) March 14, 2026 Además, su compañero de equipo, Pierry Gasly, le dio otra alegría a Alpine tras finalizar 7° por detrás de los dos McLaren, las dos Ferraris y los dos Mercedes, pero también sorprendió al quedar por delante de los Red Bull de Max Verstappen e Isack Hadjar.

El sentido gesto paternal de Briatore con Colapinto Tras quedar eliminado en la Q2 por escasas milésimas, Franco Colapinto se bajó del A526 un poco desahuciado porque estuvo muy cerca de avanzar a la Q3, pero de todas formas su actuación fue muy buena y así se lo reconoció Flavio Briatore, jefe de equipo de la escudería francesa.

El gesto paternal de Flavio Briatore con Franco Colapinto X @SC_ESPN El italiano se acercó al pilarense de 22 años y tuvo un gesto como de un padre hacia su hijo: lo abrazó por unos segundos y lo felicitó por el resultado obtenido en la qualy en el Circuito Internacional de Shanghái.