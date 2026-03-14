Colapinto reveló el principal problema de Alpine en la Sprint: "La degradación fue muy grande"

La prueba corta quedó en manos del británico George Russell (Mercedes), mientras que el podio lo completaron Charles Leclerc y Lewis Hamilton, ambos con Ferrari. En el caso de Alpine, el resultado dejó sensaciones encontradas: Colapinto partía desde el 16° lugar y logró avanzar posiciones en la largada, mientras que Pierre Gasly terminó 11° luego de haber comenzado séptimo.

El piloto de Pilar tuvo un inicio muy prometedor en la carrera. Con una gran reacción cuando se apagaron las luces del semáforo, superó a varios rivales en la primera vuelta y llegó a ubicarse 12°, aunque con el paso de las vueltas el rendimiento del A526 comenzó a caer.

“Es un mix de cosas que me hicieron tener menos performance el día de ayer, y creo que hoy lo maximizamos un poquito mejor. Pero entendemos que hay que mejorar en varias áreas, la degradación ahora en carrera fue muy grande, mucho graining adelante y eso hay que también trabajar para mañana”, explicó el piloto argentino.

Así fue la largada de Franco Colapinto en la Sprint del GP de China

Así fue la largada de Franco Colapinto en la Sprint del GP de China

Durante gran parte de las 19 vueltas disputadas en Shanghái, Colapinto debió administrar el desgaste de los neumáticos delanteros, una situación que afectó su ritmo y lo obligó a defenderse frente a varios rivales del pelotón medio.

El argentino también puso el foco en la comparación interna con su compañero de equipo, una referencia clave para entender el rendimiento del auto durante el fin de semana. “Mi foco es la performance comparada con mi compañero que ayer estuvo muy lejos y mejorar en eso es lo primordial, entender por lo menos el por qué y ayer entendimos una gran parte de esa pérdida”, señaló.

La palabra de Franco Colapinto tras finalizar P14 en la Sprint del GP de China La palabra de Franco Colapinto tras finalizar P14 en la Sprint del GP de China

De cara a lo que viene en el calendario, Colapinto se mostró confiado en que el equipo pueda dar un paso adelante: “Creo que las próximas carreras serán mejores”.