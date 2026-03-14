Alpine no sumó puntos en la Sprint: por qué el análisis favorece a Colapinto sobre Gasly

La carrera Sprint del Gran Premio de China no dejó puntos para Alpine , pero sí algunas conclusiones interesantes al comparar el desempeño de sus pilotos. Aunque el resultado final muestra a Pierre Gasly por delante de Franco Colapinto , el desarrollo de la prueba permite una lectura que favorece al argentino.

Colapinto clasificó 16° para la carrera corta disputada en Shanghái y protagonizó una gran largada que le permitió avanzar cuatro posiciones rápidamente . Ese arranque lo metió por algunos giros en la conversación del pelotón medio y dejó la sensación de que podía pelear por acercarse un poco más.

Sin embargo, el panorama cambió con el correr de las vueltas. El Alpine A526 mostró un fuerte desgaste en los neumáticos medios que utilizó el argentino, especialmente en la rueda delantera izquierda, lo que obligó a Colapinto a afrontar buena parte de la competencia a la defensiva.

A medida que avanzó la Sprint , Colapinto fue perdiendo terreno frente a rivales que contaban con mejor ritmo o estrategias diferentes. Primero cedió su posición ante el Audi de Gabriel Bortoleto y luego fue superado por Max Verstappen y Carlos Sainz.

El ingreso del auto de seguridad por el abandono de Nico Hülkenberg abrió una ventana estratégica que llevó a varios pilotos a pasar por boxes. El argentino montó neumáticos blandos para el cierre, pero en el corto tramo final no tuvo margen para recuperar posiciones y cruzó la meta en el puesto 14º.

Gasly terminó delante, pero Colapinto "ganó"

El caso de Pierre Gasly fue diferente. El francés partía desde el séptimo lugar y, durante buena parte de la carrera, se mantuvo dentro de la zona de puntos, lo que despertó nuevamente la ilusión en Alpine.

Sin embargo, en el tramo final perdió rendimiento y terminó cediendo posiciones frente a Max Verstappen y Esteban Ocon. Finalmente cayó hasta el 11° lugar y quedó a las puertas del top ten, pero alejado de los ocho que puntúan en la Sprint.

Así, aunque Gasly terminó tres posiciones por delante de su compañero, el balance comparativo deja otro matiz: Colapinto avanzó dos lugares respecto de su posición de largada, mientras que el francés perdió cuatro. Un detalle que, en una carrera complicada para el equipo, deja una lectura algo más alentadora para el argentino.