El contratiempo entre River-Belgrano y la carrera de Colapinto en Canadá: ¿puede cambiar de hora la final del Apertura?

La gran final del Apertura entre River y Belgrano será el domingo a las 15:30 y el pilarense correrá en el Gille Villeneuve a las 17:00. Una agenda apretada.

Franco Colapinto correrá en Canadá a la misma hora de la definición del Apertura entre River y Belgrano.

Se viene un verdadero dolor de cabeza para los amantes del deporte argentino. El próximo fin de semana promete emociones fuertes tanto en el fútbol como en el automovilismo, pero la agenda jugaría una mala pasada: la final del Torneo Apertura entre River y Belgrano podría coincidir con la carrera de Franco Colapinto en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1.

Tras imponerse el pasado sábado ante Rosario Central en semifinales, el equipo dirigido por el Chacho Coudet aseguró su lugar en la definición del certamen local y ahora se verá las caras con el Pirata para definir al nuevo campeón del fútbol argentino. La gran final quedó programada para el domingo 24 de mayo, desde las 15:30, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

River Belgrano River y Belgrano jugará la final del Torneo Apertura el próximo domingo a las 15:30. Fotobaires

Pero el mismo fin de semana también tendrá acción de la máxima categoría del automovilismo mundial. Franco Colapinto afrontará una nueva cita en la Fórmula 1 durante el GP de Canadá, en un cronograma que incluirá prácticas, sprint shootout, clasificación y la carrera principal del domingo, pautada para las 17:00.

El contratiempo entre River-Belgrano y la carrera de Colapinto en Canadá Ahí aparece el conflicto para miles de fanáticos: el cierre del partido decisivo del fútbol argentino se cruzará inevitablemente con el inicio de la carrera en Montreal. Y si la definición en Córdoba se extiende al alargue o incluso a los penales, la superposición será todavía mayor, obligando a muchos a dividir pantallas o elegir entre la pasión por la pelota y la adrenalina de los fierros.