La picante advertencia de Flavio Briatore ante el interés de Mercedes de comprar una parte de Alpine: "En una empresa el 75% decide y el 25% es el pasajero"
Flavio Briatore confirmó que Toto Wolff tiene intenciones de adquirir el 24% de la escudería francesa, pero antes le marcó la cancha.
En los últimos días trascendió que Toto Wolff analiza la posibilidad de adquirir una participación en Alpine, equipo donde corre Franco Colapinto. El interés surge porque Otro Capital, que posee el 24% de la escudería, busca desprenderse de su parte.
En la antesala del Gran Premio de China, Flavio Briatore confirmó que las versiones tienen fundamento, aunque aclaró que el interés no proviene únicamente del jefe de Mercedes, sino que responde a una inquietud más amplia dentro de la estructura del equipo alemán. Mientras se aguarda conocer quién terminará quedándose con ese paquete accionario, el dirigente italiano dejó un mensaje claro sobre la situación.
La advertencia de Briatore ante el interés de Mercedes de comprar el 24% de Alpine
En primer lugar, durante una rueda de prensa, el responsable del equipo francés comentó: "Cada día es una situación nueva. Pero lo que quiero decir es que sé que es la negociación de Mercedes, y veremos... En este momento, tenemos tres o cuatro compradores potenciales; no olviden que estamos hablando de la participación de Otro, nada que ver con Alpine. Hay algunos candidatos listos para hacer el trato", sentenció.
Debido al vínculo existente entre ambas estructuras —con el equipo alemán suministrando motores y otros componentes desde esta temporada— no sorprende que busquen profundizar la relación y fortalecer una alianza estratégica entre Mercedes y Alpine. De todos modos, Flavio Briatore dejó en claro que, más allá de las versiones sobre una eventual compra de acciones, la escudería francesa seguirá trabajando con la misma línea de desarrollo y planificación que viene sosteniendo hasta ahora.
Al ser consultado sobre si podía asegurar que el equipo alemán no tendría injerencia en la manera de trabajar de la escudería francesa, el italiano fue contundente y remarcó que la estructura del equipo y su forma de gestión no se verán condicionadas por eventuales movimientos accionariales: "Creo que sí. Como les dije, Mercedes está buscando comprar el 24% de Otro Capital. Normalmente, en una empresa el 75% decide y el 25% es el pasajero. Y esa es la realidad", concluyó.