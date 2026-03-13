La decisión que tomaría la FIA con los GP de Baréin y Arabia Saudita en medio del conflicto en Medio Oriente

Mientras la guerra en Medio Oriente no cesa, la FIA tomaría una contundente decisión con las carreras programadas en Sakhir y Yeda.

La guerra en Medio Oriente no tiene fin y esto genera que las actividades deportivas en esa región tengan que ser suspendidas momentáneamente. Ahora, la Fórmula 1 también sufriría un fuerte impacto en su calendario debido a la decisión que tomaría la FIA con los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita.

Debido a la delicada situación bélica, la máxima autoridad del mundo del automovilismo suspendería las carreras en Sakhir (programada para 12 de marzo) y Yeda (programada para el 19 del mismo mes). De esta manera, el Gran Circo tendrá su última carrera en Japón (el 29 de marzo) y luego estará sin acción durante un mes completo, ya que recién en mayo se disputará el Gran Premio de Miami.

La FIA suspenderá los GP de Baréin y Arabia Saudita Las escasas señales de mejora en la región terminaron por sepultar las aspiraciones de los organizadores de sostener ambos eventos. A esto se sumaron las cancelaciones de vuelos y diversas complicaciones logísticas, factores que dificultaban el traslado del personal y del equipamiento de todos los equipos involucrados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CRASH_NET_F1/status/2032404248965566653&partner=&hide_thread=false BREAKING: #F1 Bahrain and Saudi Arabian GP cancellations set to be confirmed this weekend.



Exclusive Story https://t.co/Jz1asSRwq7 pic.twitter.com/0r7Bn3snnq — Crash.net – Formula 1 (@CRASH_NET_F1) March 13, 2026 Incluso, en un momento se especuló con la posibilidad de que la FIA reemplazara las dos carreras por otros circuitos y allí aparecieron las opciones de Portimao (Portugal), Paul Ricard (Francia) y San Marino (Imola). Sin embargo, el calendario pasará de tener 24 GP a 22.