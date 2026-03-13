La fuerte autocrítica de Colapinto tras clasificar 16° para la Sprint del GP de China: "Estoy un poco perdido"

Franco Colapinto analizó su rendimiento en la Sprint Shootout del Gran Premio de China y fue muy autocrítico al compararse con su Pierre Gasly.

Franco Colapinto no tuvo su mejor día en Shanghái. Luego de completar las prácticas -finalizó 15°, el piloto argentino afrontó la Sprint Shootout del Gran Premio de China con la ilusión de meterse dentro del top 10 y sumar sus primeros puntos en la carrera a 19 vueltas de este sábado (1:00 hora de Argentina).

Sin embargo, el sueño se apagó cuando el pilarense quedó eliminado en la SQ2. Tras pasar de forma milagrosa la SQ1, el argentino no pudo mejorar en su vuelta final y con un tiempo muy alto de 1:34.327 clasificó en el puesto 16°, posición en la que largará mañana.

Colapinto Colapinto clasificó 16° para la Sprint de China. @AlpineF1Team A diferencia de él, su compañero de equipo Pierre Gasly sigue dándole alegrías a la escudería francesa trar sumar un punto en el GP de Australia. Luego de finalizar 10° en la única práctica, el francés logró meterse en la SQ3 junto a las grandes escuderías y saldrá desde la posición 7° (1:32.888 fue el tiempo que marcó).

El fuerte sincericidio de Franco Colapinto tras clasificar 16° para la Sprint de China A partir de estos resultados, Franco Colapinto hizo una fuerte autocrítica tras concluir la Sprint Shootout del Gran Premio de China y reconoció que aún desconoce entender los motivos: "Estoy un poco perdido con la qualy, porque quedé muy lejos de Pierre y es un poco la referencia que tengo. Estaba cerca en la FP1, no conocía la pista, tenía mucho por trabajar y mejorar, pero no di el paso de la FP a la qualy. Hay que entender un poco el porqué, pero creo que mucho por trabajar hoy a la noche y mejorar para la qualy mañana", mencionó en diálogo con ESPN.

La fuerte autocrítica de Colapinto tras clasificar 16° para la Sprint del GP de China @SC_ESPN Poco después, en declaraciones al sitio oficial de la F1, el pilarense volvió a remarcar la importancia de conocer el circuito y explicó cómo eso influyó en su rendimiento durante la clasificación del sprint: "Hoy fue complicado. No conozco el circuito y eso lo hizo un poco más difícil. Creo que el coche no estaba mal, pero no pude clasificarme para la Sprint como quería. Nos falta un poco de ritmo. Con Pierre el coche es rápido. Pasó a la Q3, lo cual es positivo para el equipo. Pero yo tengo que entenderme un poco mejor a mí mismo", sentenció.