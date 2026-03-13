Presenta:

Franco Colapinto

Video: así fue el trompo de Franco Colapinto apenas iniciadas las prácticas libres en Shanghái

El argentino Franco Colapinto perdió el control del Alpine en los primeros minutos de la sesión, aunque el incidente no pasó a mayores.

Colapinto&nbsp;perdió el control del auto en las primeras vueltas. &nbsp;

Franco Colapinto sufrió un trompo durante las prácticas del Gran Premio de China de la Fórmula 1. El piloto argentino perdió el control del monoplaza en una de las primeras vueltas de la sesión y estuvo cerca de salirse de pista.

A pesar del susto, el incidente no tuvo consecuencias mayores y Colapinto pudo continuar con normalidad en el circuito mientras seguía con su programa de trabajo.

El trompo de Franco Colapinto en Shanghái

