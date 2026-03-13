Se desencontraron: la incómoda situación entre Franco Colapinto y los mecánicos de Alpine

El piloto argentino Franco Colapinto protagonizó un momento particular cuando su auto se detuvo y luego retomó la marcha.

Franco Colapinto protagonizó una curiosa situación durante las prácticas libres del Gran Premio de China cuando su monoplaza se detuvo momentáneamente en la calle de boxes. El incidente generó una rápida reacción del equipo Alpine, cuyos mecánicos corrieron para asistir al piloto argentino.

El auto había quedado detenido antes de llegar a su posición en el garaje, por lo que el equipo se movilizó de inmediato para ayudarlo. Sin embargo, cuando los mecánicos estaban llegando al lugar, el monoplaza volvió a ponerse en marcha.

La escena generó un breve desconcierto en el pit lane: Colapinto continuó su marcha hacia el box mientras los integrantes del equipo debieron regresar sobre sus pasos para alcanzar nuevamente su posición.

El curioso episodio no pasó desapercibido y fue compartido incluso por la cuenta oficial de la Fórmula 1 en la red social X, donde describieron la situación ocurrida en boxes. "¡Oh, no! Franco Colapinto se detiene en el pit lane. Pero él logra poner en marcha el coche, ¡y los mecánicos de Alpine dan la vuelta!", publicó la categoría junto a una serie de imágenes del momento.