¡Impresionante imagen! La maniobra salvadora de Franco Colapinto en Australia desde la on board 360°

La largada del Gran Premio de Australia de Fórmula 1 dejó una escena que rápidamente se volvió viral entre los fanáticos de la categoría. En cuestión de segundos, el argentino Franco Colapinto encontró un espacio mínimo en la pista para evitar un choque que parecía inevitable.

Días después de la carrera, la Fórmula 1 compartió una nueva perspectiva de esa acción a través de sus redes sociales: la cámara on board 360° instalada en el monoplaza que permite ver con total claridad cómo se desarrolló la maniobra .

El registro inmersivo permite dimensionar la velocidad y la precisión necesarias para resolver una situación límite que pudo haber terminado en un fuerte accidente.

Todo ocurrió apenas iniciada la carrera, cuando el auto de Liam Lawson, piloto de Racing Bulls, tuvo problemas al momento de arrancar desde la parrilla. Mientras el resto del pelotón aceleraba, su monoplaza quedó prácticamente detenido en plena recta. Colapinto , que venía desde atrás, se encontró con el obstáculo cuando ya circulaba a más de 200 km/h.

En ese instante, el argentino detectó el único espacio posible y pasó entre el auto detenido y el muro de pits, en una maniobra extremadamente ajustada.

Un momento que sorprendió incluso al propio Colapinto

Aunque el resultado final de la carrera no fue el esperado para el piloto argentino, su reacción en la largada se transformó en uno de los momentos más comentados del fin de semana. El propio Colapinto reconoció que la situación fue tan rápida que prácticamente actuó por instinto.

“Conseguí evitar lo que podría haber sido un gran accidente al principio, tras la lenta salida de Liam Lawson, pero pude pasar por el estrecho espacio que había entre él y el muro del pit”, explicó.

Una nueva perspectiva de la maniobra de Franco en Australia

La cámara 360° difundida por la Fórmula 1 permite apreciar con mayor claridad lo ajustado de la maniobra y la rapidez con la que el argentino tomó la decisión.

El piloto también admitió que volver a ver la acción todavía le genera sorpresa. “Estuvo muy cerca, pero me alegro de haber podido reaccionar tan rápido y seguir en la carrera. ¡Debo decir que ver la repetición todavía me sorprende!”, expresó.

La escena se convirtió en una de las imágenes más comentadas del fin de semana en Melbourne.