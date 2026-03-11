Franco Colapinto recordó su increíble maniobra en Australia: "Ver la repetición todavía me sorprende"

El piloto argentino Franco Colapinto se refirió nuevamente a la maniobra con la que evitó chocar en la largada del GP de Australia.

Franco Colapinto y una maniobra a pura muñeca para evitar un choque con Lawson X @Alpine_club La maniobra, que rápidamente se viralizó en redes y fue comentada por analistas y aficionados, volvió a estar en boca del propio piloto en la antesala del Gran Premio de China. Durante una charla con la prensa, Colapinto recordó ese momento crítico y reconoció que ni siquiera él dimensionó lo ajustado de la situación hasta ver las imágenes.

“Conseguí evitar lo que podría haber sido un gran accidente al principio, tras la lenta salida de Liam Lawson, pero pude pasar por el estrecho espacio que había entre él y el muro del pit. Estuvo muy cerca, pero me alegro de haber podido reaccionar tan rápido y seguir en la carrera. ¡Debo decir que ver la repetición todavía me sorprende!”, expresó el piloto argentino al repasar la acción.

Una maniobra que impresionó a todos Aunque el resultado final de la carrera en Australia no fue el esperado para Colapinto, su reacción en la largada se transformó en uno de los momentos más destacados del fin de semana. El argentino detectó de inmediato que el monoplaza de Lawson no había arrancado con normalidad y encontró el único espacio posible para evitar el impacto.

franco colapinto1 Franco Colapinto fue protagonista de uno de los momentos más comentados del GP de Australia. Shutterstock La precisión de la maniobra, ejecutada a gran velocidad y con muy poco margen de error, generó elogios dentro del paddock y reforzó la imagen del piloto como uno de los jóvenes con mayor capacidad de reacción en situaciones límite.