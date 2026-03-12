A qué hora y cómo ver a Franco Colapinto en la práctica y la clasificación sprint del Gran Premio de China

La Fórmula 1 vuelve a la acción este fin de semana con el Gran Premio de China , segunda fecha del campeonato 2026. En el inicio de la actividad, todas las miradas argentinas estarán puestas en Franco Colapinto , que este viernes afrontará la práctica libre y la clasificación sprint en el Circuito Internacional de Shanghái.

El piloto de Alpine comenzará su participación en la madrugada argentina, en un fin de semana que tendrá formato sprint y, por lo tanto, menos tiempo de preparación para los equipos antes de las sesiones competitivas.

La expectativa es alta después de la primera carrera del año, disputada en Australia, donde Colapinto finalizó 14° tras protagonizar una espectacular maniobra para evitar un accidente en la largada .

La actividad del viernes comenzará con la única práctica libre del fin de semana, una sesión clave para que los pilotos encuentren la puesta a punto de sus autos antes de las instancias competitivas.

Franco Colapinto terminó la primera carrera del año en el puesto 14º, pero dejó buena sensaciones.

Ese entrenamiento está programado para las 00:30 (hora de Argentina) y se extenderá durante una hora. Más tarde llegará la primera sesión decisiva del fin de semana: la clasificación sprint, que definirá la grilla de la carrera corta del sábado.

La qualy sprint comenzará a las 4:30 de la madrugada, también en horario argentino.

colapinto alpine Colapinto se preparó con optimismo para el segundo compromiso de la temporada. Instagram @alpinef1team

Cómo ver en vivo la práctica y la clasificación sprint

La actividad del Gran Premio de China podrá seguirse en Argentina a través de la señal de FOX Sports y también mediante la plataforma de streaming Disney+ en su plan Premium, que transmite todas las sesiones del campeonato.

El cronograma completo del fin de semana será el siguiente:

Viernes 13 de marzo

Práctica libre: 00:30

Clasificación sprint: 4:30

Sábado 14 de marzo

Carrera sprint: 00:00

Clasificación: 4:00

Domingo 15 de marzo

Carrera: 4:00

De esta manera, Colapinto volverá a pista en la segunda fecha del campeonato con el objetivo de mejorar lo hecho en el debut y comenzar a acercarse a la zona de puntos en el inicio de su primera temporada completa en la Fórmula 1.