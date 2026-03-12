La confesión de Lawson sobre la reacción de Colapinto que lo salvó del choque en Australia y una fuerte advertencia

El arranque del Gran Premio de Australia de la Fórmula 1 dejó uno de los momentos más tensos del inicio de la temporada. En plena largada, el argentino Franco Colapinto tuvo que reaccionar en cuestión de segundos para evitar impactar contra el auto casi detenido del neozelandés Liam Lawson .

La maniobra, realizada a más de 200 km/h y con muy poco margen entre el monoplaza y el muro de pits , evitó lo que pudo haber sido un fuerte accidente en el comienzo de la carrera disputada en Melbourne.

Días después, en la previa del Gran Premio de China, Lawson reconoció públicamente la reacción del piloto argentino y aseguró que, desde su posición, estaba convencido de que el impacto era inevitable.

El piloto de Racing Bulls explicó que el problema se produjo cuando su auto tuvo dificultades en el momento de la largada desde el octavo lugar de la parrilla. Mientras los autos aceleraban en la recta principal, su monoplaza perdió impulso y quedó prácticamente detenido, lo que generó una situación de riesgo para los pilotos que venían detrás.

“Fue muy impresionante de su parte evitarlo. Tuvo reacciones muy buenas y yo tuve mucha suerte”, señaló Lawson ante los medios.

El neozelandés también recordó el instante en el que vio acercarse el auto del argentino. “Honestamente, en ese momento ya me había preparado dentro del auto porque estaba mirando por el espejo y pude ver su auto a mi izquierda cuando estaba cerca de mí, y estaba seguro de que me iba a golpear, y de repente pasó a mi lado por la derecha”.

lawson australia La rápida reacción de Franco Colapinto evitó un fuerte accidente con Liam Lawson en el inicio del GP de Australia. Instagram @visacashapprb

Un problema en las largadas que preocupa a los equipos

Lawson explicó que la situación se originó por dificultades en el procedimiento de largada, algo que varios equipos experimentaron en el inicio de la temporada. Según detalló, el inconveniente no era algo que hubieran detectado con frecuencia durante la preparación previa al campeonato.

“Es algo en lo que a veces tenemos que vivir estas situaciones para aprender de ellas y saber qué es lo que pasa”, afirmó. Además, remarcó que el equipo ahora intenta entender completamente lo ocurrido para evitar que vuelva a repetirse en una carrera.

Más allá del incidente puntual, Lawson reconoció que la situación podría haberse convertido en un choque de grandes consecuencias si Colapinto no hubiera reaccionado a tiempo. “Si sigue ocurriendo así, sí, lo que pasó el fin de semana es muy fácil que ocurra. Si Franco no hubiera hecho un muy buen trabajo para evitarlo, habría sido un accidente realmente grande”, advirtió.

El piloto también señaló que varios competidores comparten la preocupación por la seguridad en las largadas, especialmente cuando un auto pierde velocidad repentinamente en medio del pelotón.

Finalmente, dejó claro que cualquier posible solución deberá ser evaluada por la Federación Internacional del Automóvil (FIA). “En este momento es bastante peligroso, pero en cuanto a la toma de decisiones, obviamente nosotros no formamos parte de eso. Daremos nuestras opiniones sobre lo que estamos sintiendo dentro del auto, pero depende de la FIA. Si quieren cambiar algo, entonces lo harán”.