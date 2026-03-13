En vivo: Franco Colapinto se ubica 13º en las prácticas libres del Gran Premio de China
Franco Colapinto gira en el circuito de Shanghái en la única sesión de ensayo del fin de semana sprint de la Fórmula 1.
La Fórmula 1 pone segunda en la temporada 2026 con el Gran Premio de China, que marca el regreso de la categoría al Circuito Internacional de Shanghái. La actividad comienza con la única práctica libre del fin de semana, una sesión breve pero clave en un evento que se disputará bajo formato sprint.
En ese contexto, la atención estará centrada en Franco Colapinto, que afrontará una jornada exigente junto a Alpine. Este viernes no solo saldrá a pista para el ensayo, sino que también deberá disputar la clasificación sprint, lo que reduce notablemente el tiempo de trabajo para equipos y pilotos antes de las sesiones decisivas.
El piloto argentino llega con buenas sensaciones tras el inicio de la temporada en Australia: terminó 14°, luego de destacarse con una maniobra espectacular para evitar un accidente en plena largada. Ahora, en Shanghái, intentará aprovechar cada minuto de esta práctica única para encontrar el mejor rendimiento del auto.