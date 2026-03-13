Presenta:
Comenzó el GP de China.
En Vivo

En vivo: Franco Colapinto se ubica 13º en las prácticas libres del Gran Premio de China

Franco Colapinto gira en el circuito de Shanghái en la única sesión de ensayo del fin de semana sprint de la Fórmula 1.

MDZ Deportes

La Fórmula 1 pone segunda en la temporada 2026 con el Gran Premio de China, que marca el regreso de la categoría al Circuito Internacional de Shanghái. La actividad comienza con la única práctica libre del fin de semana, una sesión breve pero clave en un evento que se disputará bajo formato sprint.

El piloto argentino llega con buenas sensaciones tras el inicio de la temporada en Australia: terminó 14°, luego de destacarse con una maniobra espectacular para evitar un accidente en plena largada. Ahora, en Shanghái, intentará aprovechar cada minuto de esta práctica única para encontrar el mejor rendimiento del auto.

Seguí el minuto a minuto de Franco Colapinto en el GP de China

Live Blog Post

Colapinto acumula vueltas

Franco Colapinto ya completó 11 vueltas con el compuesto medio durante la sesión. El piloto argentino continúa sumando giros y recopilando datos mientras avanza su tanda en el circuito.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2032302518122828033&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Russell se coloca primero en la tabla de tiempos

George Russell pasó al frente de la sesión al marcar un tiempo de 1m35.065s, ubicándose momentáneamente en lo más alto de la tabla.

Andrea Kimi Antonelli también mejoró en su nuevo intento, especialmente en el segundo sector, aunque no le alcanzó para superarlo y registró 1m35.094s. Ambos Mercedes se mantienen a casi medio segundo del tiempo de referencia de Charles Leclerc.

Live Blog Post

Hamilton también sufre en China

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2032300669030347026&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Russell marca la referencia en el inicio de la sesión

George Russell registró el primer tiempo de referencia con una vuelta de 1m42.309s en los primeros minutos de actividad en pista.

Poco después, Pierre Gasly mejoró el registro y marcó 1m37.754s, colocándose por delante de Nico Hulkenberg en la tabla de tiempos.

En tanto, Franco Colapinto se ubica de momento en la octava posición.

Live Blog Post

Trompo de Franco Colapinto

Franco Colapinto protagonizó un momento de tensión durante la sesión al sufrir un ligero trompo en el circuito. El piloto había salido a pista con neumáticos medios cuando se produjo el incidente.

El argentino perdió la parte trasera de su Alpine a la salida de la curva 8, lo que provocó un trompo que, de todos modos, no tuvo mayores consecuencias.

colapinto FP1
Trompo de Colapinto en la FP1 en Shanghái.

Trompo de Colapinto en la FP1 en Shanghái.

Live Blog Post

00:30 Comienzan las prácticas libres del Gran Premio de China

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2032297594278318505&partner=&hide_thread=false

Archivado en

Te recomendamos