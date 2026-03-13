En vivo: Franco Colapinto se ubica 13º en las prácticas libres del Gran Premio de China

Live Blog Post

Russell se coloca primero en la tabla de tiempos

George Russell pasó al frente de la sesión al marcar un tiempo de 1m35.065s, ubicándose momentáneamente en lo más alto de la tabla.

Andrea Kimi Antonelli también mejoró en su nuevo intento, especialmente en el segundo sector, aunque no le alcanzó para superarlo y registró 1m35.094s. Ambos Mercedes se mantienen a casi medio segundo del tiempo de referencia de Charles Leclerc.