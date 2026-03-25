Francisco Cerúndolo barrió a Ugo Humbert, pasó a cuartos del Miami Open y lanzó una advertencia

Francisco Cerúndolo se impuso por 6-4 y 6-3 al francés y se metió entre los ocho mejores del Miami Open. Ahora, su próximo rival será el alemán Zverev.

Francisco Cerúndolo sigue a paso firme y se metió en los cuartos de final del Miami Open.

Luego de dar el gran golpe ante Medvedev, Francisco Cerúndolo (19°) sigue avanzando a paso firme en el Miami Open. Por los octavos de final, el tenista argentino eliminó al francés Ugo Humbert (34°) por 6-4 y 6-3 y se metió entre los 8 mejores del torneo.

Cerúndolo eliminó a Umbert y se metió en los cuartos de final del Miami Open Cerúndolo eliminó a Umbert y avanzó a los cuartos de final del Miami Open @SC_ESPN Ahora, en busca de meterse en las semifinales del certamen que se disputa en Estados Unidos, la mejor raqueta argentina tendrá que medirse ante Alexander Zverev (4°), quien en el último partido de la jornada derrotó por 7-6 (4) y 7-6 (1) al francés Quentin Halys.

Pensando en lo que será el choque ante el gigante alemán, Francisco Cerúndolo le dejó una advertencia a su rival de turno con quien ya se ha enfrentado en varias ocasiones y sabe lo que es ganarle: "Las últimas veces Zverev me ganó jugando un tenis muy alto, pero también le supe ganar, tengo buenos recuerdos contra él", sentenció.

image Alexander Zverev, número 4 del mundo, será el rival de Cerúndolo en los cuartos de final del Miami Open. X @MiamiOpen La advertencia de Cerúndolo a Zverev y el análisis de su partido Por otro lado, el argentino analizó su victoria ante el francés y se mostró muy contento por la performance que viene teniendo en el Miami Open: "Estoy muy contento, fue un partido impresionante. A partir de 3-3 del primer set empecé a jugar mejor porque entendí un poco el juego de él. Creo que fue súper importante para hoy lo bien que defendí. Me siento contento por cómo vengo jugando esta semana, pero esto no terminó y quiero ir por más. Quiero seguir", lanzó.

“Es uno de mis mejores partidos, sin dudas. Sobre todo por lo rápido que estaba la cancha. Cuando empecé a pelotear en la entrada en calor le dije a mi equipo: "Che, está rápida, no sé si me conviene". Me sorprendió un poquito, Estoy muy contento por cómo lo saqué adelante”, concluyó.