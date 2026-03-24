Rafael Nadal defendió a Alcaraz de las críticas tras su eliminación en el Miami Open: "No se puede exigir más"

Rafael Nadal salió a respaldar públicamente a Carlos Alcaraz luego de su temprana eliminación en el Masters 1000 de Miami y cuestionó las críticas que surgieron tras el resultado. El ex número uno consideró que no corresponde poner en duda el rendimiento del joven español por un par de caídas.

En su intervención, el balear fue claro al referirse al contexto actual del circuito: “No vamos a preocuparnos por dos derrotas, no tiene ningún sentido ni tampoco se puede exigir más”. Su mensaje apuntó a mantener la perspectiva frente a un jugador que ya logró hitos destacados a una edad temprana.

Además, subrayó la magnitud de lo conseguido por Alcaraz en tan poco tiempo: “Está dando éxitos al deporte español difíciles de imaginar 30 años atrás. Yo nunca pierdo la perspectiva de la dificultad que conlleva todo lo que hace”.

El Miami Open dejó una imagen poco habitual de Alcaraz , quien cayó ante Sebastian Korda en segunda ronda y mostró signos de frustración durante el partido. Incluso, llegó a manifestar en plena competencia su deseo de abandonar.

Lejos de cuestionarlo, Nadal optó por comprender la situación: "Todo el mundo, por mucho éxito que tengas, tiene derecho a un día estar frustrado o estar cansado. Creo que él, cuando se vea, hubiera preferido no exteriorizarlo. No le habrá gustado verse así, pero es entendible".

También remarcó que la exigencia sobre el actual número uno muchas veces resulta desmedida: "Cuando uno viene de ganar el Abierto de Australia, es el número uno del mundo, ¿qué pasa? ¿Que va a ganar todos los partidos del año? Pues no va a pasar".

Nadal bajó la presión sobre Alcaraz tras dos derrotas Nadal bajó la presión sobre Alcaraz tras dos derrotas

El recambio generacional y nuevas apariciones

En su análisis, Nadal también se detuvo en el crecimiento de otros jóvenes del tenis español, como Martín Landaluce, quien viene destacándose en el mismo torneo.

El extenista valoró su evolución reciente y el potencial que puede desarrollar a futuro: "Ha empezado el año con dificultades, pero muy feliz con el torneo que está haciendo. Ha dado un paso adelante. Creo que tiene unos golpes espectaculares y tiene que ir mejorando una serie de pequeñas cosas que van a marcar la diferencia".

De esta manera, destacó la continuidad de talento en el circuito, más allá de los resultados puntuales de sus principales figuras.

Su presente tras el retiro y una nueva mirada

Ya alejado de la competencia profesional, Nadal también compartió cómo transita esta etapa de su vida. Aseguró que logró cerrar su carrera de manera definitiva y sin cuentas pendientes. “Es una etapa bien cerrada. No creo que la vaya a echar de menos al nivel que la podía echar cuando estaba lesionado y seguía en activo”, explicó, aunque admitió que le gustaría seguir jugando de manera ocasional.

En ese sentido, destacó el cambio de enfoque en su día a día: "Estoy en otra etapa de mi vida en que tengo la capacidad de ir a los torneos y seguir el tenis sin ninguna sensación de que me gustaría estar ahí".

Por último, dejó una reflexión sobre los valores que lo acompañaron durante su trayectoria: "La resiliencia, la capacidad de superación, el trabajo diario, la disciplina, el respeto por todas las personas que tienes alrededor, da igual el éxito que tengas".