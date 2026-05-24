El Patrón Bermúdez, polémico con Boca: "Es peor perder una final de Libertadores con tu clásico rival que descender"

Jorge Bermúdez generó revuelo en el mundo Boca con sus respuestas a unas incómodas preguntas en un ping-pong que fueron celebradas por hinchas de River.

Jorge Bermúdez es un ídolo de renombre de la época más gloriosa de Boca Juniors. Allí jugó unos 165 partidos entre 1997 a 2001 y levantó 6 títulos: 3 de Primera División, 2 Copas Libertadores y 1 Intercontinental. Además continuó vinculado en los últimos años con el club como dirigente y parte del controversial Consejo de Fútbol.

Pese a su enorme importancia en la historia del Xeneize y el cariño que se ganó por parte de los hinchas, eso no impide que pueda generar enojo en el mundo azul y oro. Así sucedió en las últimas horas, cuando en un video para redes sociales, dio una polémicas respuestas que fueron celebradas por los fanáticos de River Plate.

El polémico ping-pong de Jorge Bermúdez El polémico ping-pong del Patrón Bermúdez @ezzequiel En una charla con el youtuber Ezzequiel, el Patrón se sometió al "desafío de los 90 segundos", un ping-pong sobre distintos tomas futbolísticos. En un momento, el creador de contenido le preguntó qué era peor, si "perder una final de Copa Libertadores contra tu clásico rival (como les sucedió a los de la Ribera en 2018) o descender (como les pasó a los de Núñez en 2011)", a lo que el colombiano sorprendió con su respuesta: "Perder la final de la Libertadores".

Y como para redondear la polémica, cuando le preguntaron qué era mejor, si "ganarle una final internacional al Real Madrid (como en el 2000) o a tu clásico rival", él contestó: "A mi clásico rival". Como era de esperarse, los comentarios en redes se llenaron de hinchas xeneizes enojados y, sobre todo, de los millonarios festejando las elecciones del ex defensor central.

Entre otras preguntas, el Patrón Bermúdez respondió que su mayor logro fue "ganarle al Real Madrid en Tokio", que el sueño que le quedó pendiente fue "retirarse en Boca", que no intercambiaría la Intercontinental del 2000 por ganar un Mundial con Colombia, que Carlos Bianchi fue el mejor DT que tuvo y que el único club al que nunca hubiera ido es River.