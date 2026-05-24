River vuelve a jugar una final de liga después de 42 años: cómo le fue en las 9 que disputó

River Plate jugará este domingo ante Belgrano de Córdoba una final que vuelve a poner el foco sobre un formato poco frecuente en el fútbol argentino de las últimas décadas. El partido decisivo del Torneo Apertura 2026 en el estadio Mario Alberto Kempes encontrará al equipo de Núñez nuevamente en una definición mano a mano por un campeonato de Primera División.

Aunque el club disputó numerosas finales desde 1984, tanto nacionales como internacionales, las definiciones de liga dejaron de ser habituales durante muchos años. Después de la temporada 1990/91, cuando Newell’s venció por penales a Boca Juniors en la Bombonera, el fútbol argentino pasó a resolver la mayoría de sus torneos mediante tablas generales.

Recién en 2016 volvió a jugarse una final formal de campeonato, cuando Lanús goleó 4-0 a San Lorenzo en el Monumental. Más adelante, el Apertura 2025 recuperó el formato de playoffs y final única para ligas, un esquema similar al utilizado en algunos Nacionales del fútbol argentino de los años 60, 70 y 80.

En ese contexto, River afrontará ante Belgrano la décima final de liga de su historia. Hasta aquí, el balance muestra cuatro títulos y cinco subcampeonatos.

El primer antecedente positivo del Millonario en este tipo de partidos ocurrió en 1932, cuando derrotó 3-0 a Independiente y obtuvo uno de sus títulos más importantes de los primeros años del profesionalismo.

Décadas más tarde, River volvió a encontrarse con varias definiciones de campeonato durante los años setenta y principios de los ochenta, una etapa en la que acumuló protagonismo en el fútbol argentino.

Uno de los títulos más recordados llegó en el Metropolitano de 1979 frente a Vélez Sarsfield, tras vencerlo 2-0 en Liniers y 5-1 en Núñez. Ese mismo año también se quedó con el Nacional luego de ganarle la final a Unión de Santa Fe por gol de visitante, ya que fue 1-1 en Santa Fe y 0-0 en el Monumental, con grandes actuaciones del Pato Fillol. La otra gran conquista en este formato ocurrió en el Nacional de 1981 ante el Ferro Carril Oeste de Griguol, en una campaña que terminó consolidando a uno de los equipos más fuertes del club en aquella época: fue 1-0 en Núñez y 1-0 en Caballito.

La última final de Liga que ganó River (1981) La última final de Liga que ganó River (1981)

Los golpes más duros de River en definiciones de campeonato

La primera caída del Millonario en una final de liga fue ante Chacarita Juniors en el Metropolitano de 1969, uno de los resultados más sorpresivos de esos años: fue 4-1 para el Funebrero, que así conquistó su único título en Primera. Más adelante llegaron las derrotas frente a San Lorenzo en el Nacional 1972 (0-1) e Independiente en el Nacional 1978 (0-0 en el Monumental y 0-2 en Avellaneda). Una de las finales que más repercusión tuvo fue la del Nacional 1976 ante Boca Juniors. En cancha de Racing el Xeneize ganó 1-0 con gol de tiro libre de Mouzo.

La última derrota de River en este tipo de definiciones ocurrió en el Nacional 1984 frente a Ferro Carril Oeste, que se tomó revancha de la final perdida tres años antes: goleó 3-0 al Millonario en el Monumental y ganaba 1-0 en Caballito, cuando el partido se suspendió por graves incidentes en la popular visitante.

Las excepciones antes del regreso de las finales

Entre la definición de Newell’s y Boca en 1990/91 y el regreso de las finales de campeonato en 2016 hubo apenas dos excepciones puntuales.

Una de ellas fue el desempate del Apertura 2006, cuando Estudiantes de La Plata derrotó 2-1 a Boca Juniors en cancha de Vélez Sarsfield y se quedó con el título, luego de llegar a la penúltima fecha a 4 puntos del Xeneize. Dos años más tarde, el Apertura 2008 necesitó un triangular de desempate entre Boca, San Lorenzo y Tigre. Finalmente, el Xeneize terminó consagrándose campeón, aunque en ese caso no hubo una final puntual sino un minitorneo de tres equipos.

Más allá de esos antecedentes, las finales de liga prácticamente desaparecieron durante gran parte de ese período y recién recuperaron continuidad con el regreso de los playoffs en el Apertura 2025.

River y su presencia histórica en finales

River continúa siendo uno de los clubes argentinos con más partidos decisivos disputados, solo superado por Boca, que lidera esa tabla. En total jugó 62 finales oficiales entre torneos nacionales e internacionales. El balance general marca 39 títulos obtenidos, 21 subcampeonatos y dos definiciones vacantes correspondientes a las Copas Aldao de 1942 y 1957 frente a Nacional de Uruguay.

En el ámbito local disputó 33 finales y ganó 21, mientras que en competencias internacionales acumuló 29 definiciones, con 18 victorias. Sin dudas, la más importante es la de la Copa Libertadores 2018, que le ganó al Xeneize en Madrid (3-1), tras un 2-2 en la Bombonera.

Además, todavía mantiene pendientes algunas finales -que probablemente nunca lleguen a jugarse-, como el Trofeo de Campeones 2020 frente a Boca y las Supercopas Argentinas de 2020 y 2021.

Ahora, el equipo dirigido por Eduardo Coudet tendrá una nueva oportunidad de ampliar su historial en este tipo de partidos cuando enfrente a Belgrano por el título del Apertura 2026.