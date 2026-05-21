Córdoba espera recibir más de $17 mil millones por la final Belgrano-River

Córdoba se prepara para vivir uno de los fines de semana más intensos del año con un fuerte impacto en el turismo y la economía provincial. La final entre Belgrano y River en el estadio Estadio Mario Alberto Kempes será el principal atractivo de una agenda que movilizará a miles de visitantes.

Según estimaciones oficiales, más de 50 mil personas asistirán al encuentro deportivo y unas 20 mil llegarán desde otras provincias. Solo en la capital cordobesa se calcula que alrededor de 15 mil turistas se alojarán durante el fin de semana, impulsando la actividad hotelera, gastronómica y comercial.

Las reservas hoteleras ya alcanzan un promedio del 92% en la ciudad de Córdoba, mientras que los alojamientos cercanos al Kempes registran ocupación plena. El movimiento económico previsto supera los $17.000 millones, sin contemplar la recaudación por venta de entradas.

“El impacto para toda la provincia es muy positivo. Estos eventos fortalecen la actividad turística y posicionan nuevamente a Córdoba como sede de grandes acontecimientos deportivos y culturales”, señaló Darío Capitani.

La agenda del fin de semana también incluye el show de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, el Festival del Cuarteto en Jesús María y el encuentro de globos aerostáticos en Río Ceballos, además de peñas, locreadas y celebraciones por el 25 de Mayo en distintos puntos de la provincia.

En el interior, los niveles de ocupación también muestran cifras elevadas. Villa del Totoral alcanza el 95% de reservas; Colonia Caroya y Río Cuarto rondan el 90%; mientras que La Cumbrecita y Villa General Belgrano mantienen altos niveles de ocupación.

El valle de Punilla también muestra un importante movimiento turístico, con reservas superiores al 50% y expectativas de crecimiento en las próximas horas por el efecto derrame de los grandes eventos.

Con hoteles colmados, miles de visitantes y una agenda cargada de actividades, Córdoba vuelve a ubicarse en el centro de la escena nacional gracias al turismo de eventos, el deporte y la cultura.