Caso Nora Dalmasso: revelaron los fundamentos del fallo que destituyó a los tres fiscales

El Jury de Enjuiciamiento de Córdoba dio a conocer este miércoles los fundamentos de la destitución de los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro por su actuación en la investigación del crimen de Nora Dalmasso , asesinada en Río Cuarto en noviembre de 2006.

La presidenta del tribunal, Julieta Rinaldi, sostuvo que existieron “mal desempeño y negligencia grave” durante la instrucción de una de las causas judiciales más resonantes de Córdoba en las últimas décadas.

Durante la audiencia realizada este miércoles, en la que se dieron a conocer los fundamentos del fallo que se había anunciado el 6 de mayo , Rinaldi explicó que el tribunal evaluó “minuciosamente” las pruebas reunidas tanto en la causa principal como en el expediente abierto para el jury político y aseguró que las irregularidades detectadas fueron contundentes.

“Hubo realmente negligencia grave y mal desempeño desde el primer momento. No se llegaron a investigar todas las hipótesis que había que investigar”, afirmó.

Según se expuso en los fundamentos, los fiscales continuaron apuntando hacia la familia Macarrón pese a la existencia de informes técnicos que sugerían profundizar otras líneas investigativas.

En ese sentido, Rinaldi señaló que había pericias del Ceprocor y también informes del FBI que aconsejaban avanzar sobre la hipótesis vinculada a trabajadores relacionados con el entorno de la vivienda donde ocurrió el crimen.

La resolución vuelve a poner el foco sobre Gastón Zárzola, principal sospechoso en la actualidad, cuyo ADN fue encontrado entre las prendas de Nora Dalmasso.

Los fiscales destituidos habían sido apartados oficialmente el pasado 6 de marzo, luego de varias semanas de audiencias realizadas en la Legislatura de Córdoba. Allí, la fiscal general adjunta Betina Croppi presentó los argumentos que, según sostuvo, demostraban incumplimientos funcionales y demoras injustificadas en el esclarecimiento del caso.

Duro cuestionamiento

Durante ese proceso declararon más de 30 testigos, entre ellos peritos, policías, funcionarios judiciales y personas cercanas a la víctima.

Nora Dalmasso fue asesinada en el año 2006 Foto: Archivo MDZ Nora Dalmasso fue asesinada en el año 2006 Foto: Archivo MDZ

Croppi fue especialmente crítica con el accionar de los fiscales y aseguró que “el principal sospechoso estaba ante sus ojos y no hicieron nada”. También cuestionó que la investigación se hubiera concentrado durante años en aspectos vinculados a la vida privada de la víctima y en la teoría de un supuesto “amante asesino”.

Por su parte, los abogados defensores de Di Santo, Miralles y Pizarro analizarán ahora los fundamentos completos del fallo para definir si apelarán la decisión.

Nora Dalmasso fue asesinada el 25 de noviembre de 2006 en su casa del barrio Villa Golf, en Río Cuarto. A casi dos décadas del crimen, la Justicia todavía no logró establecer quién fue el responsable del homicidio.

Durante años estuvieron bajo sospecha su esposo, Marcelo Macarrón, y también su hijo Gastón, aunque las distintas hipótesis fueron cambiando con el avance de la causa.