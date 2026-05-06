Caso Nora Dalmasso: destituyeron a los fiscales por graves fallas en la investigación de la causa

El juicio político que analiza el desempeño de los fiscales que investigaron el crimen de Nora Dalmasso finalizó este miércoles con la destitución por presunto mal desempeño y negligencia grave por parte del tribunal por las causales de negligencia grave y mal desempeño, previstas en el artículo 154 de la Constitución provincial.

En la audiencia de alegatos durante el jury de enjuiciamiento, la fiscal general adjunta Betina Croppi solicitó que sean removidos de sus cargos Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, al considerar que durante la investigación hubo fallas graves que afectaron el avance de la causa.

“El mal desempeño está probado”, sostuvo la funcionaria, al cuestionar el rumbo que tomó la pesquisa desde sus inicios en 2006 en la ciudad de Río Cuarto.

Durante su exposición, Croppi apuntó a una serie de decisiones que, según afirmó, desviaron la investigación y generaron un perjuicio tanto institucional como personal. Uno de los ejes centrales fue la falta de profundización sobre el parquetista Roberto Bárzola, quien años después quedó bajo sospecha a partir de nuevas pruebas genéticas.

“El sospechoso estaba frente a sus ojos y no hicieron nada”, remarcó la fiscal, al tiempo que cuestionó que se haya priorizado durante años la hipótesis de un “amante asesino”, sin considerar otras líneas investigativas.

También se puso en foco la construcción de una imagen pública de la víctima. Según la acusación, se instaló una narrativa que apuntaba a la vida privada de Dalmasso, lo que desvió recursos y atención de la búsqueda del responsable del crimen.

Críticas de la familia de Nora Dalmasso

El proceso incluyó el testimonio de 31 personas, entre ellas funcionarios judiciales, peritos, policías y familiares de la víctima. Durante las audiencias, los hijos y el viudo de Dalmasso cuestionaron duramente el accionar de los fiscales, señalando que la investigación se centró durante años en el entorno familiar.

Entre los puntos más cuestionados figuran la falta de análisis de pruebas clave, omisiones en la recolección de datos y la ausencia de perspectiva de género en el abordaje del caso.

“La investigación se paralizó y se dejaron de lado elementos importantes”, sostuvo la acusación, que además remarcó el impacto negativo en la confianza pública hacia el sistema judicial.

La defensa y el tramo final

Por su parte, las defensas de los fiscales rechazaron las acusaciones y sostuvieron que se analizaron todas las hipótesis posibles en función de las pruebas disponibles en cada etapa. Además, remarcaron que el jury no tiene como objetivo determinar quién fue el autor del crimen.

El tribunal, presidido por Julieta Rinaldi e integrado por legisladores provinciales y una vocal del Tribunal Superior de Justicia, definió en horas de la noche destituir a los funcionarios por unanimidad. Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el próximo 20 de mayo.