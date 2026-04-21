Jury a los fiscales del caso Nora Dalmasso: tensión, cruces y dolor en la primera audiencia

La primera audiencia del jury por el crimen de Nora Dalmasso dejó una escena cargada de tensión, emociones cruzadas y fuertes cuestionamientos en la Legislatura de Córdoba, donde se juzga el accionar de tres fiscales por presunto mal desempeño.

El proceso apunta contra los fiscales Francisco Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, quienes intervinieron en distintas etapas de la investigación del crimen ocurrido en Río Cuarto.

Desde el inicio, las defensas avanzaron con cuestionamientos de fondo al proceso, poniendo en duda la legitimidad de la fiscal adjunta Bettina Croppi como acusadora. Argumentaron que, según la normativa, ese rol debería recaer exclusivamente en el fiscal general.

Sin embargo, Croppi defendió su intervención apoyándose en la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal y en el principio de unidad funcional. El tribunal rechazó por unanimidad los planteos de nulidad, permitiendo la continuidad del jury.

Los fiscales del caso Nora Dalmasso se defienden

En sus declaraciones, los tres funcionarios negaron haber incurrido en negligencia o mal desempeño.

Di Santo sostuvo que la investigación fue “seria, profunda y acabada”, aunque protagonizó uno de los momentos más impactantes al quebrarse en llanto durante su exposición.

Miralles, en tanto, defendió la imputación contra Marcelo Macarrón, al considerarla “necesaria”, mientras que Pizarro argumentó limitaciones de recursos y cuestionó la validez de pruebas clave, como el ADN vinculado a Roberto Bárzola.

El peso del error investigativo

Uno de los ejes de la acusación es la omisión durante años de analizar correctamente evidencia genética relevante. Recién en 2024, el fiscal Pablo Jávega detectó que el material correspondía a Bárzola, quien luego fue sobreseído por prescripción.

Ese punto es central para la acusación de “negligencia grave” que pesa sobre los fiscales y que busca determinar responsabilidades en el rumbo errático de la causa.

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La jornada tuvo su momento más fuerte con las declaraciones de la familia de la víctima. Facundo Macarrón fue contundente: reclamó explicaciones y cuestionó el accionar judicial que, según afirmó, destruyó a su familia. También denunció que lo expusieron públicamente en aspectos íntimos de su vida.

Por su parte, Marcelo Macarrón evidenció el desgaste tras años de proceso judicial y reveló que atravesó problemas de alcoholismo durante su imputación, de la que luego fue absuelto.

Valentina, la hija menor, declaró de manera virtual y apuntó al daño “irreparable” sufrido desde su adolescencia.

Un jury que reabre heridas

El jury no sólo busca determinar responsabilidades administrativas, sino que también vuelve a poner en escena uno de los casos más emblemáticos y controvertidos de la historia judicial cordobesa.

La primera audiencia dejó en claro que el proceso estará atravesado por discusiones técnicas, pero también por un fuerte componente emocional, donde las cuentas pendientes con la Justicia siguen abiertas.

La próxima jornada continuará con nuevas exposiciones y podría profundizar tanto el debate jurídico como el impacto público de un caso que, casi dos décadas después, sigue sin respuestas definitivas.