Caso Nora Dalmasso: van a jury los primeros tres fiscales que investigaron el crimen

Se trata de los fiscales Javier Di Santo, Luis Pizarro y Daniel Miralles, quienes enfrentarán un juicio político por los delitos de mal desempeño y negligencia grave.

El crimen de Nora Dalmasso ocurrió el 26 de noviembre de 2006 en la ciudad de Río Cuarto.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Córdoba admitió por unanimidad los pedidos de jury contra los primeros tres fiscales que investigaron el femicidio de Nora Dalmasso, ocurrido el 26 de noviembre de 2006 en la ciudad de Río Cuarto.

Se trata de los fiscales Javier Di Santo, Luis Pizarro y Daniel Miralles. Di Santo fue quien ordenó la detención del pintor Gastón Zárate, más conocido como “El Perejil”, y la imputación de Facundo Macarrón por el crimen de su madre.

Por otro lado, Pizarro sospechó que el viudo, Marcelo Macarrón, viajó desde Punta del Este para matar a la empresaria de 51 años y Miralles investigó un presunto crimen por encargo.

Este jueves, Mariángeles Mussolini, la abogada de Facundo Macarrón, le confirmó a la Agencia Noticias Argentinas que los tres fiscales enfrentarán un juicio político por los delitos de mal desempeño y negligencia grave. “Estamos muy conformes con este avance”, expresó.