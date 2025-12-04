Villa del Parque: manejaba borracho, chocó cuatro autos estacionados y se estampó contra el frente de una casa

El choque ocurrió en el barrio porteño de Villa del Parque pasadas las 23 hs luego de una cena de fin de año, según se informó.

Un insólito choque tuvo lugar este miércoles a la noche en el barrio porteño de Villa del Parque, cuando un hombre que manejaba borracho impactó contra cuatro vehículos estacionados y el frente de una casa.

El hecho ocurrió pasadas las 23 hs en la calle Pedro Lozano al 3700 luego de una cena de fin de año, según se informó. Al retroceder, el auto cruzó hacia la otra esquina y chocó cuatro vehículos que estaban estacionados en fila.

El hecho, sin embargo, no terminó allí: el conductor volvió a acelerar hasta que terminó subiéndose a la vereda y estampándose contra el frente de una casa.

Finalmente, los vecinos notificaron al 911 y el conductor fue atendido por el SAME, aunque debió ser trasladado a un centro de salud. El personal sanitario pudo percibir que el conductor emanaba aliento etílico, por lo que supusieron que estaba borracho.